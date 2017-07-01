Şimdi İskele zamanı! Renkleri ve kültürleri buluşturan 49. Geleneksel İskele Festivali başladı

Adadaki en köklü festival olma özelliğine sahip, 49. Geleneksel İskele Festivali dün (30 Haziran) akşam görkemli bir törenle başladı.

Şimdi İskele Zamanı sloganıyla gerçekleşen ve bu yıl 22. İskele Belediyesi Halk Dansları Festivali ile birlikte renkleri ve kültürleri buluşturmayı başaran İskele Festivali 9 Temmuz gecesi son bulacak.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile meclis üyelerinin hazır bulunduğu festivalin dün akşam ki açılışına Cumhurbaşkanı Vekili Dr. Sibel Siber, 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Milletvekilleri, Siyasi Parti Temsilcileri, YDH Başkanı Prof. Dr. Erhan Arıklı, İskele Kaymakamı Kemal Yılmaz, İlçe ve Belde Belediye Başkanları, muhtarlar, kardeş şehirler Samsun ve Pendik Belediyelerinin temsilcileri, kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda halk katıldı.

İLK TÖREN ATATÜRK ANITI’NDA

Etkinlikleri ile uluslararası bir boyuta ulaşan, “Şimdi İskele Zamanı” sloganı ile bu yıl 49’uncusu düzenlenen Geleneksel İskele Festivali’nin açılış töreni Atatürk Anıtı önünde yapıldı. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun Atatürk Büstü ’ne çelenk koyduğu törende saygı duruşunda bulunuldu, istiklal Marşının okunması ile birlikte bayraklar göndere çekildi. Festivalde sırasıyla İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu ile Cumhurbaşkanı Vekili Dr. Sibel Siber birer konuşma yaptı.

GÜVERCİNLER; BARIŞ, DOSTLUK VE SEVGİ ADINA UÇURULDU

Atatürk Anıtı’ndaki törende İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu festival ateşini de yaktı. Festivale katılan ekipler tarafından üzerinde Türkçe ve İngilizce dillerinde Barış, Dostlu ve Sevgi yazılı balonları ile güvercinler uçurulurken, protokol de özel olarak getirilen güvercinleri hep beraber gökyüzüne bıraktı. Festivalin açılış konuşmaları öncesinde ise 22. İskele Belediyesi Halk Dansları Festivaline katılan ülkeler, KKTC, Azerbaycan, Şili, Rusya, Arjantin, Makedonya, İspanya ve Türkiye’nin yanı sıra KKTC Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin Yıldızları Horon Ekibi de bir gösteri yaptı.

SADIKOĞLU: BİRÇOK ÜLKEDE HEYECANLA BEKLEN BİR FESTİVAL OLDUK

49. Geleneksel İskele Festivali’nin açılış konuşmasını İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu yaptı. İskele Festivali’nin dünyanın birçok ülkesi tarafından da heyecanla beklendiğine dikkat çeken Başkan Sadıkoğlu, konuşmasına şöyle devam etti: “Her sene bir umutla başlayan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde bir serüven haline dönüşen, yıllandıkça güzelleşen festivalimiz bu sene de adından söz ettirecek. Festivaller festivali olarak taçlandırılan Geleneksel İskele Festivalimiz bugün yarım asıra 1 kala tam 49. Yaşını kutluyor. KKTC’nin en eski festivali olma özelliğine sahip festivalimizin, adamız sınırlarını aşarak uluslararası bir festival boyutuna ulaştığını görmek gerçekten gurur verici. Yıllar önce Larnaka’da Deniz panayırı olarak başlayan ve her geçen yıl kendisini geliştirerek 49. Yaşına erişen festivalimiz, dünyanın birçok ülkesi tarafından da heyecanla beklenen festivallerden biri oldu.”

SADIKOĞLU, FESTİVALE KATKIDA BULUNANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan Sadıkoğlu konuşmasının sonunda ise festivalin hazırlanmasında emeği geçen, meclis üyelerine, gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm belediye çalışanlarına, sponsorlara, festival coşkusunu yaşayan ve yaşatan İskele halkına teşekkür etti.

ATAOĞLU’NDAN İSKELE BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR

“İSKELE BELEDİYESİ, ÜLKEMİZİN TANITILMASINA OLANAK SAĞLIYOR”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise konuşmasında, İskele Belediyesi’nin yapmış olduğu güzel etkinlerden bir tanesinde daha olmaktan duyduğu memnuniyeti getirdi. Ataoğlu konuşmasının devamında ise şunlara yer verdi: “Ülkemize, birçok ülkeden ekipleri getirerek bizlerle birlikte olmanın gururunu yaşatan İskele Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerine, İskele Halk Dansları Ekibine teşekkür etti. Bakanlık olarak yapmış olduğumuz girişimler sonrasında ülkemizin tanıtılmasıyla ilgili çıkmış olduğumuz yolculuk içerisinde birçok etkinliğe şahit olduk. Bu gece de görünüyor ki İskele Belediyesi’nin yapmış olduğu girişimler sonrasında ülkemize davet edilen değişik ülkelerden bulunan folklor ekipleri ve katılımcıların geçirecekleri 10 güzel gün içinde ülkemizi tanıtılmasına olanak sağlayacak İskele Belediye Başkanı ve ekibine teşekkür ediyorum.” Bakan Ataoğlu, konuşmasının sonunda ise tüm halkı 10 gün sürecek İskele Festivali’ne davet etti.

EROĞLU: İSKELE BELEDİYESİ, GELENEĞİNİ BAŞARIYLA DEVAM ETTİRİYOR

3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu da konuşmasında 74 öncesi Güney’de, Larnaka’da başlaya Geleneksel İskele Festivali’ni takip ettiğini söyledi, 49.’sunda da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Geleneği devam ettirmek açısından bu tür etkinliklerin olması son derece önemli diyen Eroğlu, KKTC’nin tanıtılması bakımında da faydalı olduğuna dikkat çekti. Bu ekipleri ve bu kalabalığı toplayabilmek İskele Belediyesi’nin bir marifetidir diyen Dr. Derviş Eroğlu, değişik ülkelerden gelen ekiplerin KKTC Bayrağı altında etkinlikler düzenlemesinin de güzel bir olay olduğuna değindi, buna vesile olan İskele Belediyesi’ni ve çalışanlarını tebrik etti.

SİBER: “BİR FESTİVALİ YARIM ASIR YAŞATMAK BÜYÜK BAŞARIDIR”

Cumhurbaşkanı Vekili Dr. Sibel Siber ise bu güzel organizasyonda aranızda olmaktan mutluyum diyerek konuşmasına başladı. Siber, devamında ise şunlara yer verdi: İskele Belediyesi’ni ve İskele Halkını kutluyorum. Bir festivali yarım asır yaşatmak büyük başarıdır. Sahip çıkarak her yıl daha da güzelleştirerek, daha da renk katarak yaşatabilmek gerçekten büyük bir başarıdır. Farklı ülkelerden ekiplerin gösterilerini izlerken, Dünyanın aslında bir kültür mozaiği olduğunu gördüm. Bizler de bu mozaikte Kıbrıs Türk Halkı olarak kültürümüzle yerimizi alıyoruz.”

İskele’nin henüz hak ettiği yerde olmadığını da söyleyen Cumhurbaşkanı Vekili, daha da gelişmeyi ve hak ettiği yere gelmesini herkes kadar kendisinin de arzu ettiğini belirtti. Siber, İskele’nin el birliğiyle, projeler üreterek bunu başaracağına inandığını da vurguladı.

SİBEL SİBER’DEN CENEVRE DEĞERLENDİRMESİ

Cenevre’de devam eden müzakere sürecine değindi, Cumhurbaşkanı Vekili Dr. Sibel Siber. Kıbrıs sorununun Rum Liderin ısrarla öne çıkarmaya çalıştığı ve algı yaratmaya çalıştığı gibi güvenlik ve garantiler sorunu değildir diyen Siber, yarım asırdır devam eden görüşmelerde bu iki maddenin sorun teşkil etmediğine vurgu yaptı. Sorunun iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı, yönetimde ve güç paylaşımında eşit, karşılıklı varlıklara saygılı, barış içinde yaşayacak bir çözüm modelidir. Sorun budur, buna çözüm bulunması gerekmektedir.”

AÇILIŞ KURDELESİ KESİLDİ

Yapılan konuşmaların ardından açılış kurdelesi havai fişek gösterisi eşliğinde kesildi. 49. Geleneksel İskele Festivali’nin açılış kurdelesini İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Cumhurbaşkanı Vekili Dr. Sibel Siber, 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu ve diğer protokol üyeleri birlikte kesti.

İSKELE ‘AYDIN’LANDI

30 Haziran’da resmi açılışı yapılan ve 9 Temmuz’a kadar devam edecek festivalin açılış konserini ise Pop Müzik Sanatçısı Emre Aydın verdi. Seslendirdiği eski ve yeni şarkılarıyla, İskele Açık Hava Kültür Merkezi’ni dolduran hayranlarına muhteşem bir gece yaşatan Emre Aydın, büyük beğeni aldı. Binlerce kişiyle birlikte şarkılarını seslendiren Aydın, kendisini Kıbrıs’ta, İskele’de hayranlarıyla buluşmasına olanak sağlayan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na teşekkür etti. Sahnede kaldığı 2 saat boyunca sahne enerjisi büyük beğeni kazanan Aydın, alkışlar eşliğinde sahneden ayrıldı.

FESTİVALDE YARIN

02 Temmuz 2017, PAZAR

04:00 – Zıpkın ve Olta ile Balık Avlama Yarışması’

09.00 – İskele Belediyesi Satranç Kulübü ‘17. Satranç Turnuvası’

Yer:İskele Belediye Gazinosu

17:00 – Tenis turnuvası Final Maçları Kategori: 8 Yaş Yer: İskele Belediyesi Spor Tesisleri

17:30 – ‘Yağlı Direk Bayrak Kapma’ ve ‘Dalma Yarışması’.

Yer: İskele Boğaz Park Alanı

20:00 – ‘Darts Yarışması’

Yer: İskele Belediye Gazinosu

21:30 – 22. Uluslararası İskele Belediyesi Halk Dansları Festivali’ne katılan ekiplerin, ‘Geleneksel Kostüm Defilesi’

22:00 – 22.Uluslararası İskele Belediyesi Halk Dansları Festivali’ne katılan ekiplerin, ‘Bay ve Bayan Festival Güzeli Seçimi’ Yer: Açık Hava Kültür Merkezi