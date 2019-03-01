Şimdi Nami ne diyecek? Kıb-Tek'ten Uluslararası ihale atağı

Kıb-Tek Yöenetim Kurulu Üyesi Yusuf Avcıoğlu'nun yapmış olduğu açıklama şu şekilde

1-) Santral İhalesi:

19 Şubat 2019 tarihinde ilgili Bakanlıktan Kurumumuza gelen yazıda, Kıb-Tek olarak bizim de hazırlık yaptığımız şekilde, henüz kimin/kimlerin hazırladığını, hangi kriterlere göre değerlendirme yapıldığını öğrenemediğimiz ODTÜ raporunun aksine, "4 Yeni Santral Ünitesi Alımı konusunda Uluslararası İhaleye çıkılabilmesi için gerekli çalışmaların yapılması" talebi doğrultusunda, 28 Şubat 2019 tarihi itibarı ile Kıb-Tek Yönetim Kurulu olarak, 13 Haziran 2018 tarihinde almış olduğumuz, Uluslararası İhale ile 4 yeni Santral Ünitesi alımı kararımızı tekrar yürürlüğe koyarak Bakanlar Kuruluna iletilmek üzere ilgili Bakanlığa gönderdik.

Bilindiği üzere Yönetim Kurulumuz 13 Haziran 2018 tarihinde Uluslararası İhale Kararı almış fakat bu karar yürütülmemiş, akabinde ise 27 Aralık 2018 tarihinde yetkimiz çerçevesinde Ulusal İhale Kararı alınarak Merkezi İhale Komisyonuna gönderilerek süreç başlatılmış, son olarak İhaleye ilişkin Bakanlık tarafından İhalenin Uluslararası olarak değiştirilmesine yönelik yazılı talep 19 Şubat 2019 tarihinde tarafımıza ulaşmıştı.

İlk ihale kararından bugüne kadar 9 Aylık bir süre geçmiş, bu 9 aya ihalenin gerçekleşmesi ve akabinde makinaların alınarak kurulması sürecini de eklediğinizde toplamda 1.5 yıllı aşkın bir süre kaybedilmiş oluyor. Yakıt sarfiyatı 205gr/kWs olan bu 4 makinayı zamanında alamayıp, ihtiyacımız olan elektriği üretmek için çalıştırmakta olduğumuz, yakıt sarfiyatı 285gr/kWs olan Buhar Türbinlerini yedeğe çekemememizin, yani yeni alınacak ekonomik makinalar yerine çok yakıt tüketen eski makinaların kullanılmasının, diğer bir deyişle "zamanında yapılamayan yatırımın" ülkemize maliyeti yıllık 10,500,000 $ (On Milyon Beş Yüz Bin Amerikan Doları)'dır. Maliyetine ilaveten kaybedilen her yeni gün aynı elektriği üretmek için daha fazla yakıt harcanmakta, daha fazla yakıt kullanımı daha fazla baca gazı salınımına da sebep olmaktadır. Bu yüzdendir ki bu 4 yeni makina yatırımı sadece yakıt tasarrufu ile kendi kendini ödeyecek durumdadır. Dilerim ki almış olduğumuz bu ihale kararı en kısa sürede Bakanlar Kurulu tarafından sonuca ulaştırılır.

2-) Çoklu Tarife:

Yine dün gerçekleştirdiğimiz toplantıda Kıb-Tek Yönetim Kurulu olarak Ekim 2018 tarihinden beridir personelimizle birlikte üzerinde çalışmakta olduğumuz "Çoklu Tarife" sisteminde sona gelmiş bulunmaktayız. Çalışmalarımızı tamamlamamızla birlikte 20 Mart 2019 tarihinde çoklu tarife sistemine geçmeyi planlamaktayız. Almış olduğumuz bu kararı da yine Bakanlar Kuruluna iletilmek üzere ilgili Bakanlığa göndermiş bulunmaktayız.

Çoklu Tarife sistemine geçiş ile birlikte gün içerisinde farklı saat periyodlarında farklı birim fiyat uygulaması yaparak hem pik saatlerdeki enerji talebini yöneterek pik kırpma, hem belirli saatlerde hane halkına ucuz elektrik kullanabilme imkanı sağlama, hem de Ticari işletmeleri enerjiyi verimli kullanıma ve şebeke kalitesini arttırmaya yönelik Reaftik Güç Faturalama mümkün olacaktır.

Çoklu Tarife Sistemine ilişkin bilgilendirme amacıyla Kamu Spotları, ilanlar ve Gazete/TV/Sosyal Medya yayınları ve Kısa Filmler hazırlanması yönünde çalışmalarımız sürmektedir ve bu konuda da sona gelinmek üzeredir. Bu sistem bir günlük bir çalışma olmamakla birlikte Yönetim Kurulumuz ile Personelimizin 6 ayı aşkın sürelik çalışmasının sonucunda hazırlanmıştır.

Her iki kararın da ülkemiz ve halkımıza hayırlı olmasını dilerim..