Şimdi seçim olsa hangi partiler?

Ülkede bir anket kavgasıdır gidiyor. Yataktan kalkıp, siftah bismillah diyerek açtığımız televizyon önüne oturduğumuz zaman okunan gazetelerde, anketlerde diye başlayan sıralamadan artık gına geldi.

Kar taneleri gibi bir birine zarar vermeden yol almasını beceremediğimiz için şu sıralar kaş, göz, burun diyerek bir birimize girmenin dayanılmaz hafifliğini yaşıyoruz.

Anket şirketlerinin hazırladıkları anketlere baka baka biraz gerilere gittim. İlk önce inanırlık derecesine büyük sempati beslediğim Mine Yücel’in, Göç, Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin yapmış olduğu ankete bir göz attım. Temmuz ayı içerisinde yapılan ankette, dağıtılmamış oy oranlarına göre%18.5 UBP, %14.5 HP, %12.65 CTP ve %5.39 ile TDP Meclis’e kesin olarak girecek partiler olduğunu gözlemledim. Dağıtılmamış oranlarda %2.34 oy oranında gören DP’nin durumun ise belirsiz,, YKP, BKP, TKP-YG ile KSP ise dağıtılmamış oranları ile 0.5- 1 bandında baraj sınırının hayli uzağında olduğunu belirledim.

Sonrasında, CMIRS’ın öngörülerine göz attım. 16 Ekim 2017 tarihli bu öngörülerde 3 parti barajda boğulabilir denirken,CTP’nin yükselişte, DP’nin baraj sınırında, TDP’nin, geçmişe göre toparlandığı ve HP’nin de hızlı başladığı yarışta birden düşüşe geçtiğini gördüm.

24 Ekim tarihliGezici’nin anketine göz attığımız zaman ise % 31,1 ile UBP ilk sırada yer aldığı, Ankete katılanların % 22,3’ü CTP’ye oy vermek istediğini, % 21,2’sinin ise HP’yi tercih ederken, %11.2 oy oranı ile de TDP’nin onları takip ettiğini gözlemledim.

Bunun dışında Yeni kurulan TKP-Yeni Güçler, BKP ve YKP’nin ise 1.01 bandındaki oy oranları ile barajdan uzak pozisyonlarını koruduklarını gördüm.

En son anketlere göre de daha önce açıklanan anketlerin aşağı yukarı benzeri bir tablo ortaya çıkarak, UBP’nin 1. Parti, CTP’nin ikinci, HP’nin 3. TDP’nin 4., YDP 5. Ve DP’nin 6. Parti olduğuna vurgu yapıldı.

Ancak bu anketlere baktığım zaman baraj altında kalıp baraj sınırının çok uzağında kalan partilerin yerlerini 1.08 oy oranı ile yerlerinde saydığını gözlemlerken CTP’nin ve TDP’nin oylarını sürekli olarak yükselttiğini,HP’nin de freni boşalan kamyon gibi inişini durduramadığını gördüm.

Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Anketlere göz attığım ve kendi kanaatimi kullandığım zaman güftesi acem küfüryan makamında, bestesi santurlu sallama makamından eserler düzenlenmesine karşın UBP’nin ilk sıralarda olduğunu kabul etmemiz gerekiyor.

Ne yazık ki, Tecavüzcüsüne aşık olan kadın gibi bizlere zam, söylem ve icraatları ile hatta kendi yandaşlarına ŞAKATC bol kepçe lokantasındaki açık büfe ikramı ile tecavüz eden. Duygularımızı taciz edenUBP’ye kabul etsek de etmesek de aşık olduk.

Neyse,UBP’yi geçtik. Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez düşüncesi ile herkesin eski hatalarını bir tarafa bırakarak, mumları bir bir tutuşturan Tufan Erhürman iletoparlananCTP’nin sürekli olarak oylarını artırdığı da artık su götürmez bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor.

Bana göre UBP’nin kırsal alandaki etkisini kırma becerisini gösterebilecek bir yapı oluşturması halinde CTP’nin, UBP’yi geçebilmesi mümkün. Geçememesi halinde ise en azından oy oranlarını eşitlemeye yakın bir yere taşıyabilir kanaatindeyim.

Rampaların ustasıyım, zirvenin hastasıyım diyerek yola çıkan ve önceleri gerçekten zirvede gezinen Halkın Partisi, kanaatime göre en büyük destekçisi Türkiye eski Başbakanı Davutoğlu görevden gittikten sonra inişe geçmeye başladı. İçteki çekişmeler, Kudret hocanın biraz da yükselen egosu ile aday belirleme, sıralama ve kendine göre seçme isteği partinin karizmasını çizdi. Haaa meclis dışında kalırmı? Yok o kadar da değil ama beklenenin çok altında bir oy alacak diye düşünenlerdenim.

TDP’nin ise sürekli olarak oyunu yükselttiği anketlerden de görülebilir. Adaylarının karizmatik oluşu, sosyal medya ile medyayı iyi kullanmasının yanısıra inandırıcılığı, partiye olan güveni artırıyor. Akıncı ile Mehmet Harmancı faktörü de bir araya gelince Mine Yücel’in de dediği gibi Lefkoşa’da ilk sıralarda yer alması da doğal karşılanmalı. Girne, İskele, MAğusa ve LEfke’deki adayları ile bu bölgelerde de oy patlaması yaratabilir. Bence TDP, CTP ile seçimin sürpriz partisi olacak kanaatindeyim.

Yeniden Doğuş Partisi ile Demokrat Partinin baraj sıkıntısı yaşadığı öne sürülüyor. Bence etkili isimlere sahip Demokrat Partinin baraj sorunu yaşayacağı söz konusu bile olmaz. Hatta halk tarafından belli isimler dışında pek tanınmayan adaylara sahip YDP’den oy alması durumunda beklenmedik bir oy potansiyeline bile ulaşabilir. Bu nedenle kimse DP’nin barajda boğulacağı hissine kapılmaması gerekir diye düşünenlerdenim.

Bunun dışında YDP’nin baraj sınırından yukarılara çıkması DP’ye ve UBP’ye bağlıdır. UBP’den oy çalması halinde sınırın üzerine çıkabilir. Yok oy çaldırırsa veya bazı adaylarının bakanlık ve vekillik yaptıkları esnada yaptıklarının eski defterleri ortaya çıkartılarak oy kaybına uğrarsa işte o zaman Hocanın ‘Rahmetliyi nasıl bilirdiniz’ sorusu ile karşı karşıya kalabilir kanaatindeyim.