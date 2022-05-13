Şimdiden çalışmalara başladım

‘18.Saat’ programına açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Altuğra, kabinede yer almasından mutlu olduğunu ifade etti.

“Resmi olarak da kabinede yer aldığımız duyduğum zaman çok mutlu oldum. Ülkemize hizmet etme niyeti ve amacıyla yola çıktık. Ve bunun da gereğini yapacağım” diyen İzlem Gürçağ Altuğra, sağlık sisteminde başarılması gereken birçok iş olduğunu söyledi.

Bakan Altuğra, “Yaşanmakta olan birçok sorunların çözülmesi gerektiği bilincindeyiz. Hastanelerimizde, sağlık ocaklarında, devlet labaratuvarlarında, ilaç eczacılıkta ve bu yelpazeyi daha da genişletebiliriz.Sorunların ciddiyetinin farkındayız ve bilincindeyiz. Bu sorumluluk duygusu ile hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Sağlık Bakanlığındaki sorunların çözümlenmesi ile ilgili şimdiden plan ve program üzerinde çalışmalara başladığını belirten İzlem Gürçağ Altuğra, “Ülke yeterince zaman kaybına uğradı. Bu saatten sonra saniye kaybedecek lüksümüz yoktur. En azından ne yapabiliriz diye kafamızda şekillendiriyoruz. Hangi hizmetin ivediliğine, aciliyetine göre tabi ki hepsi ivedidir ancak sırasıyla yapmak durumunda olduğumuza göre de ivedilik sırasıyla bu hizmetleri hayata geçirmek hedefinde ve gailesindeyiz” diye konuştu.BRT