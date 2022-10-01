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Şimdiye kadar sadece 5 filmin gişe hasılatı 2 milyar dolara ulaşabildi

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Aralık ayında ikinci filmi vizyona girecek olan, 2009'dan beri beklenen Avatar, pandemi öncesindeki gişe hasılatlarını yeniden hatırlattı. Box Office'ten alınan verilere göre gişe hasılatı 2 milyar dolara ulaşan sadece beş film var. İşte o filmler...
Şimdiye kadar sadece 5 filmin gişe hasılatı 2 milyar dolara ulaşabildi

Pandemiyle birlikte kapatılan sinema salonları, gösterimleri ertelenen ya da iptal edilen filmler ve akış platformlarına artan rağbet… Corona virüsü salgınının etkisinin azalmaya başladığı bu günlerde sinema dünyası da yeniden toparlanmaya çalışıyor ve sinema salonlarına dönen ve dönmeyi bekleyen filmlerle dikkat çekiyor.

Beyaz perde yeniden dönüşü Top Gun, Matrix gibi vizyona girdikleri dönemde gişe rekorları kıran filmlerle kutlarken şimdi bir haber de Avatar’dan geliyor.

2009 yılında vizyona giren filmin devamı nihayet aralık ayında izleyici karşısına çıkacak. Box Office’e göre hasılat rekoru kıran filmin pandemi yüzünden yaşanan durgunluktan sonra gişede ne yapacağı merak konusu.

Box Office’ten alınan verilere göre şimdiye kadar Avatar gibi gişe hasılatı 2 milyar dolara ulaşan filmler ise şu şekilde:

5. AVENGERS: INFINITY WAR (2018)

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Marvel Sinema Evreni’nin hiç şüphesiz en nefes kesen serilerin biri olan Yenilmezler, Sonsuzluk Savaşı ile gişede de başarı elde ediyor.

Film gösterime girdiğinde, 640.9 milyon dolarla, dünya çapında en yüksek açılışla yeni bir rekor kırmıştı. Sadece 11 günde 1 milyar doları geçti. 48 günde dünya çapında 2 milyar doları aştı.

4. STAR WARS: THE FORCE AWAKENS (2015)

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Disney’in çok çok uzaklardaki bir galaksiye dönüşü, orijinal oyuncu kadrosunu geri getirdiği ve onları yeni bir karakter kadrosuyla buluşturduğu için hem eski hem de yeni hayranların ilgisini çekti.

12 günde dünya çapında 1 milyar doları en hızlı geçen film oldu.

3. TITANIC (1997)

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James Cameron’ın yönettiği film, dünya çapında 1 milyar doları aşan ilk film oldu. O zaman, yapılan en pahalı filmdi. Film nihayet 2012’de 3D olarak yeniden gösterime girdiğinde 2 milyar doları aştı.

2. AVENGERS: ENDGAME (2019)

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Film, gişe rekorlarını alt üst ederken, “Infinity War” açılış hafta sonundaki hasılatın neredeyse iki katını elde etti.

Endgame’in 2 milyar doları geçmesi sadece 11 gün sürdü.

1. AVATAR (2009)

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Aralık ayında ikinci filmi nihayet beyaz perdede görülecek olan Avatar, 2009’da vizyona girdiğinde 19 gün içinde 1 milyar doları en hızlı geçen film oldu. Sonunda 47 günde 2 milyar doları geçti.

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