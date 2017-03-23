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Simge Sağın hakkında şoke eden iddia: “Gizlediği bir çocuğu var”

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Simge Sağın hakkında şoke eden iddia: “Gizlediği bir çocuğu var”
'Miş Miş' adlı şarkıyla çıkış yapan ve ününü geniş kitlelere duyuran Simge Sağın'ın herkesten sakladığı bir çocuğu olduğu iddia edildi!

2015 yılına ‘Miş Miş’ adlı parçası ile müzik listelerine damga vuran ve Türkiye’de geniş çaplı tanınan Simge Sağın hakkında büyük bir iddia ortaya atıldı.

ESKİ EVLİLİĞİNDEN ÇOCUĞU MU VAR?

‘Miş Miş'in ardından ‘Yankı' ile slow bir çıkış yapan Sağın, aranjör Ozan Bayraşa ile uzun zamandır birlikte…

Verdiği bir röportajda gelinliğin kendisini heyecanlandırmadığını söyleyen ünlü şarkıcı çocukları çok sevdiğini de ekliyor. Yükselişini sürdüren Sağın’la ilgili magazin kulislerinde dolaşan iddia ise uzun süre konuşulacak türden. İddiaya göre Sağın’ın eski evliliğinden bir çocuğu bulunuyor. Şarkıcının bu gerçeği saklamak için büyük bir çaba harcadığı, en yakın çalışma arkadaşlarına bile açıklama yapmaktan kaçındığı ileri sürüldü.

SİMGE SAĞIN’DAN AÇIKLAMA: “İFTİRA. YASAL SÜREÇ BAŞLADI”

İddianın kısa sürede medyada yer bulmasının ardından Simge Sağın bir açıklama yaptı. Güzel sanatçı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “2 Mart Çarşamba gecesi saat 23.00’de 1 An Tv’de yayınlanan, sunuculuğunu Cem Aydınlı, Yeşim Erçetin, Esra Sönmezer ve Tuğçe Özbudak’ın yaptığı ‘Bir De Bizden Dinleyin’ isimli sözde magazin programında hakkımda ortaya atılan tüm iddialar asılsızdır. Programda direkt olarak şahsıma yapılan ”Çok alkollüyken eski menajeri Cihan Tükel’i çok kötü bir şekilde taciz etti söylemleri ve çocuğum olduğuna dair iddialar tamamen iftiradan ibarettir. Cem Aydınlı ve diğer sunucuların özel hayatımla ilgili bu denli yanlış ve çarpıtılmış düşünceleri, bir magazin programı içerisinde beni seven insanları, magazin gazetecilerini ve tüm izleyicileri yanıltmaya sebebiyet vermelerini kınıyorum. Konuyla ve kişilerle ilgili yasal süreç başlatılmış olduğundan basın açıklamamızı dikkate almanızı rica ederim”

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