Karasal yayınların devlet tarafından GSM operatörlerine verildiği süreçte, Kıbrıs’ın kuzeyinde yayın yapan TV kanallarına yeni bir mecra bulunana kadar verileceği açıklanan katkı azaltıldı, Kanal SİM’in ardından Güneş TV’nin de TÜRKSAT yayınları durdu…

Duran yayınlarıyla ilgili YENİDÜZEN’in ulaştığı Güneş TV Genel Yayın Yönetmeni Onur Çakırsoy, Kanal SİM’in aksine ödeme için TÜRKSAT’a sözlü taahhütte bulunduklarını, ancak yeterli parayı bulamadıklarını bu nedenle yayınlarının durdurulduğunu söyledi.

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