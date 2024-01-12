  • BIST 7986.08
  • Altın 1982.177
  • Dolar 30.0917
  • Euro 32.9259
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAGüney Afrika'nın Lahey'de açtığı ‘soykırım’ davasında ikinci gün: İsrail sözlü savunma yapıyor

Simit evi hırsızları mahkemede... Biri 16, diğeri 24 yaşında!

» »
Lefkoşa’da faaliyet gösteren Sülkem Simit Evi’nde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili tutuklanan 24 yaşındaki E.Ü ile 16 yaşındaki B.D. yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Simit evi hırsızları mahkemede... Biri 16, diğeri 24 yaşında!

Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis memuru Hasan Çelik mahkemede olguları aktardı.

Polis, 8 Ocak 2024 tarihinde saat 03.50 sıralarında Lefkoşa’da Gazeteci Hasan Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Sülkem Simit Evine pencereden girdiklerini söyledi. Polis, zanlıların içeriye girdikten sonra yazar kasada bulunan 12 bin TL’yi, 5 bin TL değerindeki kamera kayıt cihazını 2 bin TL zarara uğratarak, çaldıklarını açıkladı.

Polis memuru, zanlıların incelenen kamera görüntüleri sayesinde 9 Ocak 2024 tarihinde tespit edilerek, yakalandığını belirtti.

Polis, zanlılarla ilgili soruşturmanın tamamlandığını, B.D.’nin ikamet izinsiz olduğunu, E.Ü'nün ise benzer ve başka suçlardan askıda davası ve sabıkaları olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Maliye Bakanlığı ve sendikalar uzlaştı!12 Ocak 2024 Cuma 13:47
  • Cumhurbaşkanı Tatar’ın eşi Sibel Tatar, belediyeyi göreve çağırdı12 Ocak 2024 Cuma 13:29
  • 6 Kilogram... En çok yağış o bölgeye düştü!12 Ocak 2024 Cuma 13:12
  • KKTC Polisi, Ayça ALAV Cinayet Zanlılarını Ele Geçirdi12 Ocak 2024 Cuma 12:15
  • EL-SEN: AKSA'yı ödemek için 1 Milyar TL borçlandılar12 Ocak 2024 Cuma 11:55
  • SON DAKİKA.... Gözler Asgari Ücret Masasında… İşte ilk açıklamalar…12 Ocak 2024 Cuma 11:45
  • KKTC’de İkamet İzinsiz Kalan 2 Şahıs Tutuklandı12 Ocak 2024 Cuma 11:42
  • Sosyal Medyadan Yasadışı Ölü Av Paylaşımı Yapan Kişi Hakkında Soruşturma Başlatıldı12 Ocak 2024 Cuma 11:34
  • Tatar: İki devletli siyaset Türkiye’nin desteği ile devam ediyor12 Ocak 2024 Cuma 10:50
  • Tiryakileri üzen haber… Sigaraya zam üstüne zam!12 Ocak 2024 Cuma 10:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti