Simitçiye müdahale eden zabıtaya kızan esnaf, tüm simitleri satın aldı (VİDEO)

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 4 zabıta memuru cadde üzerinde el arabasıyla simit satan 18 yaşındaki gence müdahale etmek istedi.
Arabaya el koymak isteyen zabıtalara vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşlarla zabıta memurları arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.
Çevrede bulunan bir esnaf, olay yerine gelerek 'Alamazsınız' diye zabıtalara tepki gösterdi.
El arabasını zabıtaların elinden alan esnaf, arabada bulunan tüm simitleri satın aldığını söyleyerek, simit satıcısına parasını verdi.
Zabıtaya sinirlenen esnaf bütün simitleri satın aldı | Haberin detayları için: https://t.co/UKR9TnizRL pic.twitter.com/mUmM2C6HVa— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 10, 2020
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