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Simon Aykut, cezaevindeki tüberküloz vakalarını gerekçe göstererek tahliyesini talep etti

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74 yaşındaki İsrail asıllı Türk vatandaşı Simon Mistriel Aykut, dünkü duruşmada Rum Merkezi Cezaevi’ndeki tüberküloz vakalarını gerekçe göstererek, tahliyesini talep etti.
Simon Aykut, cezaevindeki tüberküloz vakalarını gerekçe göstererek tahliyesini talep etti

74 yaşındaki İsrail asıllı Türk vatandaşı Simon Mistriel Aykut, dünkü duruşmada Rum Merkezi Cezaevi’ndeki tüberküloz vakalarını gerekçe göstererek, tahliyesini talep etti.

Fileleftheros, “Aykut, Tüberküloz Yüzünden Serbest Kalmak İstiyor” başlıklı haberinde, savunma makamının dünkü duruşmada, Aykut aleyhine isnat edilen suçlamalara cevap vermeyip, iki konuyu gündeme getirdiğine dikkat çekti.

Habere göre, savunma makamı, Rum Merkezi Cezaevi’ndeki tüberküloz vakaları nedeniyle Aykut’un daha fazla tutuklu kalmasına itiraz etti. Delilleri inceledikten sonra, sürecin kötüye kullanılması konusunu gündeme getirmeye karar verdiğini belirten savunma makamı, “stay of proceedings” (müvekkili aleyhine davanın ertelenmesi) talebinde bulunacağını açıkladı.

Rum Ağır Ceza Mahkemesi, savunma makamının ilk talebini dünkü duruşmada ele aldı. İddia makamı, Cezaevi Müdürlüğü’nün gerekli bütün önlemlerin alındığı ve Aykut için herhangi bir risk olmadığı yönündeki mektubuna dayanarak, ortaya koyduğu görüşünü dinledikten sonra taleple ilgili kararını 25 Kasım’a erteledi. Mahkeme, savunma makamının davanın ertelenmesi (stay of proceedings) talebini ise 6 Aralık’ta inceleyecek.

Gazete, “bağımsız kaynaklara” dayanarak, savunma makamının davanın ertelenmesi savunma makamının kullandığı “stay of proceedings” ifadesinin, bir mahkemenin bir davayı görmeyi durdurması veya geçici ya da daimi olarak ertelemesiyle ilgili hukuki kararı anlattığını yazdı.

Habere göre, yargı prosedürünün ertelenmesi için “”prosedürel hakların ihlali”, “başka bir mahkemede paralel yargı süreci”, “taraflar arasında uzlaşı anlaşması” ve “davanın seyrini haksız ya da imkansız hale getiren dış sebepler” gibi koşullar gerekiyor.

Politis,  haberi “Simon Aykut’tan Gasp Davasında Yeni Hukuki Tertipler… Gerilime Oynamaya Devam Ediyor” başlığıyla manşete çekti.

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