Simon Aykut davası bir kez daha ertelendi!

Kuzeydeki Kıbrıs Rum topraklarında 43 milyon Euro değerinde mülk geliştirip satmakla suçlanan İsrailli emlak müteahhidi Simon Mistriel Aykut'un davası Cuma günü 18 Ekim'e ertelendi.

Aykut Cuma günü Lefkoşa Ceza Mahkemesi önüne çıktı ve toplam 124 suçlamayla karşı karşıya kaldı. Aykut iki Kıbrıslı Rum ve bir Kıbrıslı Türk avukat tarafından temsil edilirken, İsrailli bir avukat da duruşmaları izliyor.

Ancak, Aykut'un savunmasındaki itirazlar üzerinde her iki tarafın da anlaşabilmesi için gerekli zamanın tanınması amacıyla davanın ertelenmesine karar verildi.