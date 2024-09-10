Simon Aykut Davası: Savunma, Müvekkilinin Kıbrıs Cumhuriyeti ile Bağlarını Vurguladı

Larnaka'da Aykut'un sahip olduğu mülkler ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile olan bağlarına dikkat çeken avukatlar, Aykut'un kaçma niyeti olmadığını vurguladı.

Simon Aykut'un davasında savunma avukatları Maria Neophytou ve Nicoletta Charalambidou, müvekkillerinin suçlamalara karşı savunmasını güçlendirmek için iddia makamının tutumlarını çürütmeye çalıştı. Larnaka'da Aykut'un sahip olduğu mülkler ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile olan bağlarına dikkat çeken avukatlar, Aykut'un kaçma niyeti olmadığını vurguladı.

Savunma sırasında, Başsavcı'nın Larnaka'da Aykut'un adına kayıtlı büyük bir mülkün dondurulması talebinde bulunduğu belirtildi. Neophytou, bu talebin müvekkilinin Cumhuriyet ile bağlarının güçlülüğünü gösterdiğini savundu. Ayrıca Aykut'un, teminat olarak 1 milyon Euro'luk bir para yatırmaya hazır olduğunu ifade etti.

Savunma avukatları, Aykut'un suçlamalarla ilişkilendirilen Duminka adlı inşaat şirketiyle bir bağlantısı olmadığını belirtti. Şirketin müdürlerinin Aykut'un oğulları olduğu yönündeki iddialar ise Kuzey Kıbrıs’tan gelen bir belgeye dayandırıldı. Ayrıca, Duminka'nın neden iddianamede yer almadığı sorgulandı ve bu şirketin Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından tanınmayan bir yapı olduğu belirtildi.

Duruşmada Aykut'un sağlık durumuna da değinildi. Cezaevinde saldırıya uğradığını ve sağlık sorunları nedeniyle zor durumda olduğunu belirten Neophytou, müvekkilinin insan haklarının ihlal edildiğini öne sürdü.

Yetki İtirazı ve Gelecek Duruşma

Aykut, kendisine yöneltilen 242 suçlamaya henüz cevap vermedi. Savunma, bu suçların Cumhuriyet'in kontrolü dışında işlendiğini savunarak Mahkeme'nin yetkisine itiraz etmeyi planlıyor. Dava, ağır ceza mahkemesinde 27 Eylül'de tekrar görülecek ve her iki taraf da pozisyonlarını sunacak.

Aykut, Kıbrıslı Rumlara ait 60 arazi parçasının gasp edilmesi, yasa dışı mülk edinme, komplo ve kara para aklama gibi suçlarla itham ediliyor. Mahkemenin önünde 100’den fazla tanık bulunuyor.

Duruşmaya Yoğun Katılım

Davanın sabah saatlerinde başlayan duruşması, neredeyse yedi saat sürdü. Mahkeme binası, Aykut’un ailesi, Kıbrıslı Türkler ve Afik Grup çalışanları tarafından yoğun şekilde dolduruldu.