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Şimon Aykut’a hapishanede düşmanca tavır sergileniyor

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Şimon Aykut hapishanede sağlık sorunları ile mücadele  ederken hapisane sağlık görevlisi kendisine düşmanca tavır sergiliyor.
Şimon Aykut’a hapishanede düşmanca tavır sergileniyor

Şimon Aykut hapishanede sağlık sorunları ile mücadele  ederken hapisane sağlık görevlisi kendisine düşmanca tavır sergiliyor.

Şimon Aykut’un Sağlığı ve Kişisel Güvenliğini tehlikeye atan hapishane sağlık görevlisi Aykut’a mobbing uygulamaya devam ediyor.

KKTC ve TC vatandaşı  İş insanı Şimon Aykut Lefkoşa Rum Hapishanesinde Hasta Bakıcı GREGORİE  GARAMANİE, tarafından sağlığı sekteye uğratılmaya çalışılıyor.

Şimon Aykut’un sağlığını ve Kişisel güvenliğini tehlikeye atan hapisanenin sağlık görevlisinin Girneli bir ailenin çocuğu olduğu bilgisine de ulaşıldı.

Hasta Bakıcı GREGORİE GARAMANİE her sabah saat 07:45 te Şimon Aykutun yanına gelerek ilaçlarını gösteriyor fakat kahvaltı saati 08:30 olduğu için Şimon Aykut’un kalp, tansiyon vb. ilaçlarını vermeyip oradan ayrılıyor.

Ayrıca diğer Rum mahkumlara da gidip ben Girne’li GREGORİE GARAMANİE diyerek Şimon Aykut’un kişisel güvenliğini tehlikeye atacak şekilde ırkçılık yaptığı ve Şimon aykut’u diğer mahkumlara hedef olarak gösterdiği bilgisine ulaşıldı.

Ayrıca bu görevlinin bu tür davranış sergilemesi ise diğer mahkumları Şimon'a karşı kışkırtır duruma soktuğu ve Şimon Aykut’a karşı geçtiğimiz gün bir saldırıya teşebbüs edilmesi’nin sebebi olduğu da öğrenildi. (MHA)

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