Simon Aykut’un afişleri New York’ta

KKTC’deki 'Rum malları' nedeniyle Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan Afik Grup CEO’su Simon Aykut’un ailesi, bu kez seslerini New York’ta duyurmaya çalıştı.

Fileleftheros gazetesine göre, Kıbrıs zirvesi öncesinde Birleşmiş Milletler (BM) merkez binası önünde düzenlenen protesto dikkat çekti.

Ailesi, Simon Aykut’un kanser hastası olduğunu ve sağlık durumunun kritik seviyede seyrettiğini belirterek, Aykut’un “siyasi rehine” olarak tutulduğunu ve hayatını kurtaracak tıbbi tedavinin kendisine verilmediğini ifade etti.

BM binası önünde park edilen bir minibüsün üzerinde “Simon serbest bırakılsın, çok geç olmadan” ifadeleri yer aldı. Ayrıca, Aykut’un hayatının tehlikede olduğunu belirten, bir doktorun imzasını taşıyan belge dikkat çekti. Minibüste yer alan hoparlörlerden kamuoyuna çeşitli mesajlar da iletildi.

AYKUT'UN TUTUKLULUĞU İSARİL'DE DE AFİŞLERLE PROTESTO EDİLMİŞTİ

Simon Aykut’un ailesi, geçtiğimiz aylarda ise İsrail sokaklarına “Kıbrıs (Güney) İsrail için tehlikelidir” afişleri asmış, ABD’de Yahudi örgütlerine boykot çağrısı yapmıştı.