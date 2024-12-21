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Simon Aykut’un davası 13 Ocak tarihine ertelendi

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KKTC'deki eski Rum mallarıyla ilgili olarak Güney Kıbrıs'ta tutuklu bulunan Afik Grup CEO'su Simon Mistriel Aykut'un şartlı tahliye talebi, Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi ve tutukluluk hali devam edecek.
Simon Aykut’un davası 13 Ocak tarihine ertelendi

Aykut’un avukatı Maria Neofitu’nun Aykut’un şartlı tahliyesiyle ilgili talebini İsrailli bir doktorun ortaya koyduğu uzman görüşüne dayandırdığını yazan Philenews haber sitesi, İsrailli doktorun yapılan analizler temelinde Aykut’un sağlık durumuyla ilgili bazı bulgular olduğunu ve Aykut’a bazı tetkikler yapılması hususunda uzaktan görüş belirttiğini iletti.

Haberde, iddia makamının temsilcisi ve davada Rum Yönetimini temsil eden Avukat Andreas Aristidis’in ise, Aykut’un tutuklu bulunduğu merkezi cezaevi doktorunun tıbbi raporu temelinde bir savunma yaptığı ifade edildi.

Habere göre Andoniyu bugünün tarihini taşıyan söz konusu tıbbi rapora dayanarak, Aykut’a bütün tıbbi tetkiklerin yapıldığını ve sonuçların Aykut’un yaşına göre gayet sağlıklı olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Haberde Rum Merkezi Cezaevi doktoru Eleni Andoniyu’nun, İsrail’deki doktorun hastayı incelemeden uzaktan tanı koymasından ötürü duyduğu şaşkınlığı ifade ettiği de belirtildi.

Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesinin, verdiği karara göre, hastanın fiziki muayenesi yapılmadan yurt dışından gelecek tıbbi görüşü dayanak alamayacağı gerekçesiyle savunmanın talebini reddettiği kaydedildi.

Bunun öncesinde üç yargıçtan oluşan kurulun, savunmanın yargılamanın durdurulması talebini reddettiği ifade edilirken, Aykut’un avukatı Maria Neofitu’nun sürecin suiistimal edildiğine atıfta bulunarak, adil yargılama konusunu gündeme getirdiği anımsatıldı.

Mahkeme ayrıca Aykut’un davasının 13 Ocak 2025 tarihine ertelenmesine karar verdi.

 

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