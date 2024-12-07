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Simon Aykut’un davası sürüyor

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KKTC’deki eski Rum taşınmazlarıyla ilgili olarak Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan Afik Grup CEO’su Simon Mistriel Aykut’un davası sürüyor.
Simon Aykut’un davası sürüyor

Haravgi gazetesi konuyla ilgili haberinde, Rum kesiminde dün toplanan Ağır Ceza Mahkemesinin adil yargılama olmaması nedeniyle, savunmanın davalı Simon Aykut’un Kıbrıs Rum mallarını gasp etme suçundan yargılanmasının ertelenmesine ilişkin ön itirazını incelediğini yazdı.

Haberde savunmanın ve iddia makamının itirazlarını dinleyen mahkemenin, ön itiraza ilişkin kararını 20 Aralık’ta açıklamaya karar verdiği belirtildi.

Habere göre, Aykut’un avukatı Maria Neofitu savunmasında sanığın adil bir şekilde yargılanmayacağını ve suçsuzluğunu kanıtlamak için kendi tercih ettiği savunma tanıklarını sunamayacağını, çünkü KKTC’de ikamet eden tanıkların çağrılmasının imkânsız olduğunu belirtti.

Maria Neofitu savunmasında Aykut’un en baştan bu yana satın alma, satış yapma ve satış sözleşmeleriyle uğraşmadığını ve bunların tümüyle oğlunun ilgilendiğini söylediğini de ifade etti.

Gazete, savunmanın ikinci argümanının Güney Kıbrıs’ta KKTC’yle ilgili olarak güncellenmiş bir tapu arşivi olmadığı şeklinde olduğunu da iletti.

Üçüncü argümanın ise Rum kesimi tarafından tanınmamasından ötürü “Taşınmaz Mal Komisyonundan” çalışanlar veya dosyalar çağrılamaması olduğunu kaydeden gazete, savunmaya göre bu unsurların iddianamede Taşınmaz Mal Komisyonu tarafından tazmin edilen, dolayısıyla sanıktan şikayetleri olmaması gereken kişiler olduğunu kanıtlayacağını belirtti.

Neofitu sanığın ayrıca ülkenin küçük olmasından ötürü herkesin KKTC’de malı olan bir akrabası olduğunu ve bunun da mahkemeye etki etmesinden korktuğunu da aktardı.

İddia makamının temsilcisi Avukat Andreas Aristidis ise açıklamasında, Rum tarafındaki içtihata göre adil yargılanma talebinin, mahkemenin önünde tüm delillerin olması ve buna göre sanığın adil yargılanıp yargılanmadığına karar verilmesi için sürecin sonunda incelendiğini dile getirdi.

Mahkemenin ön itiraza ilişkin kararını 20 Aralık’ta açıklayacağını, aynı zamanda iddianameye cevap verileceğini de belirten gazete, Aykut’un bir sonraki duruşmaya kadar tutuklu kalmasına karar verildiğini ekledi.

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