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Simon Mistriel Aykut'un yargılanmasına 27 Eylül'de başlanacak

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Kuzeydeki Kıbrıs Rum topraklarında 43 milyon Euro değerinde mülk geliştirip satmakla suçlanan İsrailli emlak müteahhidi Simon Mistriel Aykut'un yargılanmasına 27 Eylül'de başlanacak.
Simon Mistriel Aykut'un yargılanmasına 27 Eylül'de başlanacak

Kuzeydeki Kıbrıs Rum topraklarında 43 milyon Euro değerinde mülk geliştirip satmakla suçlanan İsrailli emlak müteahhidi Simon Mistriel Aykut'un yargılanmasına 27 Eylül'de başlanacak.

Pazartesi günü Lefkoşa Ceza Mahkemesi önüne çıkan Aykut hakkında toplam 124 suçlama bulunuyor. Aykut, iki Kıbrıslı Rum ve bir Kıbrıslı Türk avukat tarafından temsil edilirken, İsrailli bir avukat da duruşmaları izliyor.

Pazartesi günkü duruşma, tercüman arandığı için iki saat ertelenirken, duruşma başlayana kadar Aykut'un gözaltında kalıp kalmayacağının belirlenmesi için dava günün ilerleyen saatlerinde devam edecek.

Savunmanın, Haziran ayındaki bir önceki duruşmada olduğu gibi Aykut'un tutukluluğunun devamına itiraz etmesi bekleniyor.

O zaman Aykut'un kaçma ihtimalinin düşük olduğunu söylemişler ve müvekkillerinin yaşadığı "sağlık sorunlarına" atıfta bulunmuşlar, ayrıca uyruğu nedeniyle gözaltında güvenliğinin tehlikeye girebileceğini öne sürmüşlerdi. Ancak savcılık Aykut'un Kıbrıs Cumhuriyeti ile bağlarının "mevcut olmadığını" söylemiş ve "kaçma riskinin gözle görülür" olduğunu savunmuştu.

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