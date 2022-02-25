Simpsonlar Rusya- Ukrayna Savaşını Da Bildi! 24 Yıl Önce Yayınlanan Bölü
Rusya ile Ukrayna arasında günlerdir yaşanan gerginlik, sabah saatlerinde Rusya'nın harekatıyla krize dönüştü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde günden güne artan gerilim sonucunda bu sabah resmi olarak ordusuna operasyon emri verdi. Bu kararla savaş resmen başlamış oldu.
Yakın gelecekteki olayları tahmin etmesiyle gündeme damgasını vuran Simpsonlar dizisi, 24 yıl önce yayınlanan bölümde Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliği de öngörmüş.
25 Şubat 2022 Cuma 18:18
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