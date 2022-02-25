Rusya ile Ukrayna arasında günlerdir yaşanan gerginlik, sabah saatlerinde Rusya'nın harekatıyla krize dönüştü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde günden güne artan gerilim sonucunda bu sabah resmi olarak ordusuna operasyon emri verdi. Bu kararla savaş resmen başlamış oldu.