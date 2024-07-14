Simpsonlar yine gündemde: Trump suikastı önceden dizide işlendi mi?

Trump'a yönelik suikast girişimi, Simpsonlar dizisinin yeniden gündeme getirdi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından, dünyaca ünlü animasyon dizisi Simpsonlar gündeme geldi.

Yaşanan olayları çok öncesinden bölümlerinde işlemeleriyle gündem olan dizinin, bu kez bir bölümünde Trump'a yönelik suikast girişimiyle ilişkilendirildiği iddiaları yayıldı.

Ancak doğrulama merkezi Teyit.org'un haberine göre, Trump'ın ölümünü resmeden ve Simpsonlar dizisinde geçtiği iddia edilen görselin aslında 2017 yılında Babadun adlı İspanyolca bir YouTube kanalında yayınlandığı belirlendi. Bu görsel, videonun 1 dakika 2. saniyesinde yer alıyor. Aynı görsel, 2020 yılında Trump ve eşi Melania Trump'ın koronavirüs rahatsızlıkları sırasında tekrar dolaşıma sokulmuştu.

Trump'la ilişkilendirilen başka bir bölümde de Springfield kasabasında, kasabanın isminin yer aldığı tepede yapılan bir açılış konu ediliyor. Ancak bu bölümde yaşanan olaylar, suikast girişimiyle benzerlik taşımıyor.