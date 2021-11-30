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Simpsons ailesinin Tiananmen Meydanı’nı ziyaret ettiği bölüm Hong Kong’da ‘kayboldu’

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Animasyon televizyon dizisi ‘The Simpsons’ın Çin’in başkenti Pekin’deki Tiananmen Katliamı’na gönderme yapan bölümü Disney’in Hong Kong’daki çevrimiçi platformundan ‘kayboldu.’
Simpsons ailesinin Tiananmen Meydanı’nı ziyaret ettiği bölüm Hong Kong’da ‘kayboldu’

İzleyiciler, Disney +’ta 16’ncı sezonun 12’inci bölümünün eksik olduğunu fark etti. Disney’den kayıp bölümle ilgili açıklama gelmedi.

‘Goo Goo Gai Pan’ adlı bölümde Simpsons ailesi Çin’e gidiyor. Başkent Pekin’de, Haziran 1989’da çoğu öğrenci demokrasi yanlısı aktivistin demokratik hak arayışı için akın ettiği ve binlerce kişinin katledildiği Tiananmen Meydanı’ndaki tabelada, “Burada, 1989 yılında hiçbir şey olmadı” yazıyor.

Bölümün neden Hong Kong’daki yayın akışında olmadığı, oradaki akışa dahil etmeme kararını kimin aldığı belli değil.

2019’da binlerce kişinin katıldığı protestolara neden olan, suçluların Çin’e iadesini içeren, ‘vatana ihanet‘ ve ‘ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemler’i yasaklayan ulusal güvenlik yasasının geçen yıl yürürlüğe girdiği Hong Kong’da geçen ay ‘Çin’in ulusal güvenlik çıkarlarına karşı olan, zarar verebilecek’ film ve diğer yapımlara yasak gelmişti.

Yayınevleri otosansür uyguladıklarını itiraf etmiş, ülkenin önde gelen demokrasi savunucusu gazetesi Apple Daily, hakkında açılan soruşturma nedeniyle bu yıl kapanmıştı. Çoğu muhalif isim ise ya sürgünde ya da hapiste.

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