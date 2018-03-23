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Şimşek: "Borçlar yönetilemiyor, tedbir alacağız"

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Türkiye Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Büyükler yönetebildiklerini söylüyor ama görüyoruz yönetemiyorlar; tedbiri alacağız" dedi.
Şimşek: "Borçlar yönetilemiyor, tedbir alacağız"

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bursa'da Türkiye ekonomisine ve mali politikaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Şimşek, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, ""Enflasyon karşı karşıya olduğumuz en büyük sorunlardan biri. En büyük sebebi liradaki değer kaybı" dedi ve ekledi:

"Sorun reel sektörün döviz borçları. Ne yapacağız? Meşhur ABD Başkanı JF Kennedy'nin lafı var; 'çatıyı güneşliyken tamir etmek lazım.' Şu anda faizler nispeten düşük; ekonomiler büyüyor ama yağmur yağacak.
"Bunlar için tedbir alıyoruz.
"Döviz borçlanmaya sınır getireceğiz; KOBİ'lerde yaptık.
"Büyükler yönetebildiklerini söylüyor ama görüyoruz yönetemiyorlar; tedbiri alacağız.
"Malesef yatırımlarda inşaatın payı çok yüksek.
"Artık inşaata yatırım yapan yatırımcılardan, Ar-Ge'ye, teknolojiye yatırım yapmalarını istiyoruz; inşaattan kazandıklarını imalata yatırsınlar.
"Vergi tabanımız dar, genişletmemiz lazım. Kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi kastediyorum.
"Sermaye piyasaları gelişmeden artık bu hızda devam edemeyiz; şu anda şartlar elverişli henüz yağmur yok.
"Şirketlerinizi halka açın. Biz ne gerekiyorsa her türlü desteği vereceğiz. Çünkü amacımız tabana yayılmış bir sermaye ile bu işi götürmek.
"Bankalara çağrım: Hepinizin bir aracı kuruluşu var.
"Ama neden yatırım bankası kurmuyorsunuz? Mevduata dayalı yatırım bankası kurun.
"Startuplara yatırım yapın.
"Geleneksel sektörlerde kar payları düştü.
"Gelecek vaadeden şirketlere daha çok kaynak verelim."

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