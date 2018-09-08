Şimşek’ten ‘yeni parti’ iddiasına yalanlama: Gerçeği yansıtmıyor

AKP’nin son yıllarda ‘ekonomi dümenini yürüten isim’ olarak bilinen eski başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek, Yeniçağ gazetesinin Ankara kulislerine yakınlığıyla bilinen yazarı Ahmet Takan’ın ‘yeni parti’ iddiasına dair yazısını yalanladı.

Takan bugünkü yazısında şöyle yazmıştı: “Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Mehmet Şimşek… Gül’e çok yakın bu 3 isim ara sıra buluşup kendisine ‘Ortada görünmeyin’ diye tavsiyelerde bulunuyor.

…Merkez siyasetin çok önemli ismi olan, özü sözü bir dostumla dün siyasi kulislerde neler oluyor faslına dalmıştık. Bomba haberi ondan aldım. Biraz da etrafa baktım. Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Mehmet Şimşek, yeni bir merkez parti kurmak için kolları sıvamışlar. Görüşmeler yapıyorlarmış. Acele etmiyorlarmış. Partinin resmi kuruluş tarihi olarak yerel seçimler sonrasını gösteriyorlarmış. Parti kurulduktan sonra ‘ana muhalefet olacak’ iddiasıyla… Soranlara, ‘Abdullah Gül bu oluşumun içinde yok’ diyorlarmış. Gel de buna inan!.. Abdullah Gül’ün üçlüsü CHP’deki etkin ve de her tarafa küskün muhalif isimlerle de temasa geçmiş. Görüşmeler devam ediyor..”

Twitter hesabından yazıya dair yapılan haberi alıntılayan Şimşek, “Şahsımla ilgili bu iddialar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmıyor. Saygıyla kamuoyunun bilgisine sunarım” dedi.