  • BIST 4.997,63
  • Altın 1133.754
  • Dolar 18.8163
  • Euro 20.4359
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKADünya Sağlık Örgütü’nden Covid-19 uyarısı

Sinan Ateş’in dayısı MHP’den istifa etti: Bildiklerimizi anlatacağız

»
Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in dayısı Bursa Yıldırım Belediyesi MHP'li Meclis üyesi Mustafa Bozkurt partisinden istifa etti.
Sinan Ateş’in dayısı MHP’den istifa etti: Bildiklerimizi anlatacağız

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in Ankara’da silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından MHP tabanında tepki istifaları devam ederken, Bursa’dan da ilk istifa geldi. Sinan Ateş’in, dayısı Yıldırım Belediyesi MHP’li meclis üyesi Mustafa Bozkurt, partisinden istifa etti.

“YILLARIMIZI VERDİK BİR DAVA UĞRUNA”

Konuya ilişkin SÖZCÜ’ye açıklama yapan Yıldırım Belediyesi meclis üyesi Mustafa Bozkurt, “Artık eski Türkiye’de yaşamıyoruz. Yıllarımızı verdik bir dava uğruna. Bizim arkamızda olmayan bir toplumda olmamız bize zarar verecektir. Bu düşünce ile MHP’den istifa ettim. Bağımsız meclis üyesi olarak hizmetime devam edeceğim” dedi.

“ADALETİN TECELLİ EDECEĞİNE KALBEN İNANIYORUZ”

Yeğeni Sinan Ateş’in cinayeti ile ilgili de konuşan Bozkurt, “Bizim gösterdiğimiz tepkiler çok birşey değil aslında. Biz adaletin tecellisini bekliyoruz. Adaletin yürüyen çarkına biz engel olan taraf olmak istemiyoruz. Haykırmayışımız, sessiz kalışımız, bir yerden korktuğumuz, çekindiğimiz için değil. Anayasa’daki adaletin tecelli edeceğine kalben inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“SÜMEN ALTINA KOYULMASINA ASLA HAZMEDEMEYİZ, ETMEYECEĞİZ DE”

Bağımsız meclis üyesi ve Sinan Ateş’in dayısı Mustafa Bozkurt şöyle konuştu;

“Bu ülkede böyle tarif edilecek yüzlerce insan ya dövüldü, ya yaralandı, ya da öldürüldü. Biz bunları yaşadık. Sinan benim yetiştirdiğim bir evladım. Sinan’ımın asla bu şekilde unutulan bir isim olmasını istemiyorum. Onu hep yaşatacağız. Biz Bursa’da 250 bin Giresunluyuz. Bu kadar büyük bir topluluğun, evladının dosyasının sümen altına koyulmasına asla hazmedemeyiz. Etmeyeceğiz de.”

“CUMHURBAŞKANIMIZIN İRADESİNİ BEKLİYORUZ”

“Biz Cumhurbaşkanımızın iradesini bekliyoruz aslında. Cumhurbaşkanımız bu işe irade koyup, bu dosyanın aydınlanması adına ve kimlere kadar uzanacaksa ki, uzanacağı bilgileri bize iletiliyor. Biz sabırla bunu bekliyoruz. Önümüzde de bir seçim var. Şimdi seçime girerken ne şuandaki muhalif partilerin ne de iktidardaki partinin bizim tarafımızdan zarar görmesini asla istemiyoruz.”

“O GÜNE KADAR SABIRLA BEKLEYECEĞİZ”

“Biz Sinan evladımızın 40’ı mevlidini 11 Şubat Cumartesi akşam okutacağız. O güne kadar sabırla bekleyeceğiz. Ondan sonra bir şeyler açıklanamaz ise biz bildiklerimizi anlatacağız. Sokak süpürgesinin bildiği konuyu devletin irade koyucuları, kanun gözeticileri bilmiyor ise biz onlara anlatırız. Aslında gizli bir şey yok. Açık açık biliniyor. Benim kardeşim Halil İbrahim Bozkurt, ‘Bizim katilimiz mecliste’ kelimesini belki zamansız söyledi ama, aslında zamansız da değil, biz bunları biliyoruz yani. Bugün dokunulmazlıkları olanlar, yarın bizim gibi dokunur hale gelecektir. Kim bu ülkede bir suç işlemiş ise cezasını artık çekmeli. Eski Türkiye yok, eski Türkiye bitti. Sinan Ateş’te bu ülkede artık faili meçhul cinayetlerin olmamasının mihenk taşıdır.”

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AKP kurucularından Kemal Albayrak: Partiden istifalar başlayacak02 Şubat 2023 Perşembe 18:51
  • Konsolosluklarını kapatan ülkelerin elçileri Dışişleri'ne çağrıldı02 Şubat 2023 Perşembe 18:06
  • İstanbul'daki konsolosluklar neden geçici süreyle kapatılıyor?02 Şubat 2023 Perşembe 17:38
  • Ekrem İmamoğlu: Gücümüzü milletten alıyoruz02 Şubat 2023 Perşembe 16:38
  • Erdoğan: “İsveç’in NATO üyeliğine sıcak bakmıyoruz”02 Şubat 2023 Perşembe 11:46
  • Akar'dan Irak’ta Türkiye’nin “üs bölgesine saldırı” iddiasına yanıt01 Şubat 2023 Çarşamba 17:45
  • Tarihte bir ilk… Türkler zamlardan kaçıp “enflasyon ilticası” talep etti01 Şubat 2023 Çarşamba 16:59
  • ''Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupalı liderlerin başaramadığını başardı''01 Şubat 2023 Çarşamba 16:18
  • ABD’li senatörden Ankara’ya üstü kapalı tehdit01 Şubat 2023 Çarşamba 11:15
  • Kılıçdaroğlu: Seçimden sonra arsız ve hırsızlar telefonun ucunda bir ses duyacak; 'Ben Kemal, geliyorum'31 Ocak 2023 Salı 19:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti