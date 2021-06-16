Sınavı geçen Polis Sivil Hizmet görevlileri açıklandı .. İsim isim tam liste...

POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİVİL HİZMET GÖREVLİSİ ALIMI
UYGULAMALI YARIŞMA SINAVI SONUÇ LİSTELERİ
Polis Sivil Hizmet görevlisi olarak işe alınacak kişilere yönelik yapılan uygulamalı sınav sonuçları açıklandı. Uygulamaları sınavı geçen kişilerin isimleri Resmi Gazete’de yayınlandı.
KKTC Resmi Gazetesi'nin 15 Haziran 2021 tarihli 132 sayılı gazetede yayınlanan listeyi aynen aktarıyoruz.
Polis Sivil Hizmet görevlisi olarak işe alınacak kişilere yönelik yapılan uygulamalı sınav sonuçları açıklandı. Uygulamaları sınavı geçen kişilerin isimleri Resmi Gazete’de yayınlandı.
KKTC Resmi Gazetesi'nin 15 Haziran 2021 tarihli 132 sayılı gazetede yayınlanan listeyi aynen aktarıyoruz. İşte sınavı geçen kişilerin listesi:
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.