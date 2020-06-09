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Sınavların geçerlilik süresi uzatıldı!

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Sınavların geçerlilik süresi uzatıldı!
Sınavların geçerlilik süresi uzatıldı!

Kamu Görevlileri Yasası altındaki Kamu Görevliler Sınav (Değişiklik) Tüzüğü yürürlüğe girdi. Geçici maddesi değiştirilen tüzük uyarınca, 1 Mart 2020’ye kadar yapılmış ve o tarihe kadar sınav geçerlilik süresini (altı ay) doldurmamış ve sözlü yarışma sınavları ve/veya atamaları yapılmamış kadrolarla ilgili söz konusu yazılı yarışma sınavlarında kazanılan başarıların 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olması düzenlendi.

Tüzük uyarınca söz konusu kadrolar için başka sınav açılmayacak ve sözlü yarışma sınavı yapılmayan kadrolar için yeni münhal sayısı kadar aday sözlü yarışma sınavına ilgili madde kuralları çerçevesinde çağrılacak, ataması yapılmayan kadrolara atamalar da ilgili madde kuralları çerçevesinde yapılacak.

Ayrıca Öğretmenlerin Yer Değiştirmeleri (Değişiklik) Tüzüğü ile Engellileri İstihdam, İş yeri Koşulları ve Engellilere Yapılacak Yardımlar (Değişiklik) Tüzüğü de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Engellilerle ilgili tüzükle, koronavirüs salgını nedeniyle engellilerin bazı işlemlerinde ve aldıkları yardımlarda kolaylıklara ve düzenlemelere gidildi.

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