  • BIST 1.737,330
  • Altın 668,25
  • Dolar 11,2516
  • Euro 12,7077
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Sincap ‘Alvin’ Çay İçiyor, Cips Yiyor

» »
Kocaeli'de bir ağaç kovuğunda bulunan yavru sincap, doğaya dönmek yerine, insanlarla yaşamayı tercih etti. Çay içen, cips yiyen, omuzlardan inmeyen sincabın sevimli halleri gülümsetiyor.
Sincap ‘Alvin’ Çay İçiyor, Cips Yiyor

Kocaeli’nin Başiskele ilçesine bağlı Yuvacık mevkiinde bulunan işletme sahipleri Enes ve Minel Kılıç çifti, ağaç kovuğunda yavru sincap buldu.

“ONA BİR AİLE OLMAK İSTEDİK”

Annesini bulamadıkları için sincabı beslemeye karar verdiğini söyleyen  Enes Kılıç, şöyle konuştu:

“3 hafta önce burada ormanda bulduk. Bir ağaç kovuğundaydı. Annesi yanında olmadığı için biz de alıp beslemeye karar verdik. Önce bir veterinere götürdük. İlk zamanlar şırınga ve sütle besledik. Daha sonrasında fındık, fıstık gibi yiyeceklere geçtik. Sahiplendik.

Doğada tek başına, kovukta yaşamaya çalışıyordu. Biz de alıp ona bir aile olmak istedik. İsmini de meşhur ‘Alvin ve Sincaplar’ filminden esinlenerek Alvin koyduk.”

“ÇİKOLATA VE CİPSE BAYILIYOR”

“Genelde çerezle besleniyor ama ağırlıklı olarak Antep fıstığını çok seviyor. Çok zorda kalmadıkça ceviz ve badem yemiyor. Onun haricinde çikolata ve cipse bayılıyor. Çikolata ve cipsi ödüllendirmek için ara ara veriyoruz. Ara sıra da çay içiyor.”

“Her zaman evde durmuyor. Genelde güzel havalarda işletmemize getiriyoruz. Hatta burada doğaya salmayı da birkaç defa denedik. Onu saldık ama çimlerde biraz koşturduktan sonra bize geri döndüğünü gördük. O da bize alıştı” diye konuştu.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Isırığıyla İnsan Tırnağını Delebilen 'Megaörümcek' Bulundu16 Kasım 2021 Salı 23:21
  • İklim krizi ve greenwashing: Göz boyamak için 'yeşil’ görünen şirketler nasıl tespit edilir?16 Kasım 2021 Salı 23:10
  • Dünyadaki 1 Milyon Bitki Ve Hayvan Türü Yok Olma Tehdidiyle Karşı Karşıya15 Kasım 2021 Pazartesi 22:09
  • İnsan Spermini Dişi Gorillere Enjekte Ettiler13 Kasım 2021 Cumartesi 21:32
  • Yangın söndürme çalışmalarına GKK ve vatandaşlar da destek veriyor13 Kasım 2021 Cumartesi 12:28
  • Çevrecilerin Punta Bianca için yapamadığını o yaptı… Ünlü model Belen Rodriguez’in tek paylaşımı yetti12 Kasım 2021 Cuma 15:26
  • Godwit kuşu 13 bin kilometre ile kendi rekorunu kırdı11 Kasım 2021 Perşembe 14:11
  • SPOT, COP26'da iklim değişikliği ve deniz kaplumbağaları konulu panelde sunum yaptı11 Kasım 2021 Perşembe 11:46
  • Sürekli Atık Su İzleme Sistemi (SAİS) test çalışmalarına başladı10 Kasım 2021 Çarşamba 17:20
  • Pina popülasyonu risk altında09 Kasım 2021 Salı 21:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti