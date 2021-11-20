Sincap ‘Alvin’ Çay İçiyor, Cips Yiyor

Kocaeli'de bir ağaç kovuğunda bulunan yavru sincap, doğaya dönmek yerine, insanlarla yaşamayı tercih etti. Çay içen, cips yiyen, omuzlardan inmeyen sincabın sevimli halleri gülümsetiyor.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesine bağlı Yuvacık mevkiinde bulunan işletme sahipleri Enes ve Minel Kılıç çifti, ağaç kovuğunda yavru sincap buldu.

“ONA BİR AİLE OLMAK İSTEDİK”

Annesini bulamadıkları için sincabı beslemeye karar verdiğini söyleyen Enes Kılıç, şöyle konuştu:

“3 hafta önce burada ormanda bulduk. Bir ağaç kovuğundaydı. Annesi yanında olmadığı için biz de alıp beslemeye karar verdik. Önce bir veterinere götürdük. İlk zamanlar şırınga ve sütle besledik. Daha sonrasında fındık, fıstık gibi yiyeceklere geçtik. Sahiplendik.

Doğada tek başına, kovukta yaşamaya çalışıyordu. Biz de alıp ona bir aile olmak istedik. İsmini de meşhur ‘Alvin ve Sincaplar’ filminden esinlenerek Alvin koyduk.”

“ÇİKOLATA VE CİPSE BAYILIYOR”

“Genelde çerezle besleniyor ama ağırlıklı olarak Antep fıstığını çok seviyor. Çok zorda kalmadıkça ceviz ve badem yemiyor. Onun haricinde çikolata ve cipse bayılıyor. Çikolata ve cipsi ödüllendirmek için ara ara veriyoruz. Ara sıra da çay içiyor.”

“Her zaman evde durmuyor. Genelde güzel havalarda işletmemize getiriyoruz. Hatta burada doğaya salmayı da birkaç defa denedik. Onu saldık ama çimlerde biraz koşturduktan sonra bize geri döndüğünü gördük. O da bize alıştı” diye konuştu.