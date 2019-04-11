  • BIST 96.940
  • Altın 239,984
  • Dolar 5,7401
  • Euro 6,4656
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Sincap öldürmek isterken kendi öldü

» »
Sakarya’da, sincap öldürmek için kızından tüfeğini balkondan atmasını isteyen adam silahın ateş alması sonucu öldü, kızı yaralandı.
Sincap öldürmek isterken kendi öldü

Alınan bilgiye göre, Adapazarı ilçesine bağlı Karadere Mahallesi’ndeki evinin önünde oturan Bayram Cansever (54), ağaçta gördüğü sincaba ateş etmek için kızından (19) ruhsatsız av tüfeğini birinci katın balkonundan atmasını istedi.

Balkonda atılan tüfek, dipçiğinin zemine çarpması sonucu ateş aldı, baba Cansever göğsünden, kızı yüzünden yaralandı.

Yenikent Devlet Hastanesine kaldırılan Cansever kurtarılamadı, kızının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünyanın en uzun tropikal ağacı keşfedildi05 Nisan 2019 Cuma 10:39
  • Glifosat davasında Bayer’e 80 milyon dolar ceza28 Mart 2019 Perşembe 12:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti