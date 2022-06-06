  • BIST 2.652,51
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.5438
  • Euro 17.7587
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAAnne babalar dikkat! Bu hatalara düşmeyin!

Sine-i Millete dönen Özersay'dan ilk açıklama... Bu bir ilk adımdır, işaret fişeğidir, mücadele asıl şimdi başlıyor

» »
"Cesaret ve kararlılıkla #devam"
Sine-i Millete dönen Özersay'dan ilk açıklama... Bu bir ilk adımdır, işaret fişeğidir, mücadele asıl şimdi başlıyor

İşte açıklama;

Bugün Cumhuriyet Meclisi’nde oybirliği ile alınan kararla milletvekilliğim hukuken sona ermiş oldu. Bazen yanlış ve kabul edilemez olaylar karşısında statümüzden, konumumuzdan, konforumuzdan vazgeçerek siyasi bir duruş ortaya koyamazsak bir sonraki eşikte “kurtaracak” ya da “düzeltecek” bir ülke, bir devlet dahi bulamayabiliriz.

Bir bedel ödeyerek duruş sergilemezsek bugün “bu kadarı da olmaz” dediklerimizi bile normal kabul etmeye, içselleştirmeye, kanıksamaya başlarız. İşte statüko tam da budur ve iyi niyetli, ülkesini seven ve dürüst siyasetçileri de giderek sıradanlaştırıp kendi parçası haline getirmeye başlar. Bu kısır döngü çoğu zaman “ben diyeceğimi dedim, görevimi yaptım” şeklinde bir kişisel aklanmayı, rahatlamayı ve rehaveti de maalesef beraberinde getirir.

Demokrasi, Halk iradesi, devletin saygınlığı ve bağımsızlığı için verilmesi gereken mücadelede açısından izlenecek siyasi yollar ve yöntemler farklıdır ve bazılarının düşündüğü gibi mesele sayı değil ilkelerdir. Bazen ilkesel olarak doğru bulmadığınız bir yapının parçası olmamayı tercih edip bunu açıkça ifade etmeniz gerekir.

Halkın Partisi Parti Meclisi’nin aldığı sine-i millet kararının ilk kısmının gereğini yapmış olmanın gururunu taşıyorum.

Bu bir ilk adımdır, işaret fişeğidir, mücadele asıl şimdi başlıyor.

Cesaret ve kararlılıkla #devam

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 54 Kaza 2 Ölü06 Haziran 2022 Pazartesi 14:58
  • Serhatköy'de Yangın06 Haziran 2022 Pazartesi 14:54
  • 2 Farklı Barda Hırsızlık: 1'i Kadın 3 Kişi Tutuklandı06 Haziran 2022 Pazartesi 14:50
  • KIB-TEK Genel Müdürü Gürcan Erdoğan cezaevine gönderildi06 Haziran 2022 Pazartesi 14:49
  • HP Başkanı Kudret Özersay sine-i millete döndü.. Vekilliği son buldu...06 Haziran 2022 Pazartesi 14:39
  • Kıbrıs Türk Sanayi Odası Londra’ya ilk kez ticari heyet düzenliyor06 Haziran 2022 Pazartesi 14:22
  • Özersay: Meşru Olmayan Hükümetle Meclis'te Meşru İlişki Kurmak Olup Biteni Normalleştirir06 Haziran 2022 Pazartesi 14:11
  • İvedilik önerileri ertelendi!06 Haziran 2022 Pazartesi 14:04
  • Toplumsal Varoluş Platformu'nun Meclis önündeki “araçlı eylemi” saat 15.00’e kadar sürecek06 Haziran 2022 Pazartesi 13:56
  • Şahali’den hükümete: Kaçarak kurtulamazsınız06 Haziran 2022 Pazartesi 13:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti