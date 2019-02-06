Lara Croft Bilgisayar oyunundan beyazperdeye uyarlanan 2001 yapımı, Angelina Jolie’nin canlandırdığı Lara Croft karakteri sinemaseverlerin verdiği oylara göre sinema tarihindeki en seksi kadın karakter olarak seçildi.

İngiliz sinema portalı Chili’nin katılımcılarına sorarak hazırladığı ve binlerce sinemaseverin tercihlerine dayanılarak oluşturulan “Sinema tarihinin en seksi kadın ve erkek karakterleri” sıralaması yayımlandı.