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Sinema ve Medya Ödülleri Bu Yıl Sinemacı Nafi İsmi İle Verilecek

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Sinema ve Medya Ödülleri Bu Yıl Sinemacı Nafi İsmi İle Verilecek
Sinema ve Medya Ödülleri Bu Yıl Sinemacı Nafi İsmi İle Verilecek

Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği 4’üncü Sinevizyon Uluslararası Film Festivali ödülleri Mağusa’ya sinemayı getiren Nafi Hüseyin Rıza adı ile verilecek.

Dernek’ten yapılan açıklamada, medya ve sinema ödüllerinin “Sinemacı Nafi” dayı olarak bilinen ve Mağusa’ya sinemayı ilk getiren Nafi Hüseyin Rıza adına olacağı kaydedildi.

Festivale başvuruların 1 Kasım 2021- 30 Nisan 2022 tarihleri arasında filmfreeway.com platformu üzerinden kabul edileceği belirtilen açıklamada, festivaline dört ülkede gerçekleşeceği, etkinliğin ödül töreninin Kuzey Kıbrıs’ta olacağı ifade edildi.

Açıklamada “Biz de Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği olarak Nafi Dayı’ya sinemaya verdiği tüm emekleri için teşekkür ediyoruz. Bu yıl Medya ve Sinema Ödülleri’ni onun adına dağıtacak olmaktan gurur duyduğumuzu belirtiyor, bu vesileyle halkımızın kandilini kutluyoruz” denildi

Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği kurucuları, Mağusa'nın ilk sineması Yıldız Sineması'nın kurucusu olan Nafi Hüseyin Rıza’yı evinde  ziyaret etti. Rıza’ya “Onur ve Teşekkür” plaketi takdim edildi. 

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