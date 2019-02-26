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Sinema ve tiyatro oyuncusu Aytaç Arman yaşamını yitirdi

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Kanser tedavisi gören sinema ve tiyatro oyuncusu Aytaç Arman, yaşamını yitirdi. İlk olarak Yılmaz Güney'in 'Baba' filmindeki oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çekmişti.
Sinema ve tiyatro oyuncusu Aytaç Arman yaşamını yitirdi

Bir süredir kanser tedavisi gören sinema ve tiyatro oyuncusu Aytaç Arman, Maltepe’deki İstanbul Onkoloji Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. 

Haberi Menderes Samancılar ve Sinema Oyuncuları Meslek Birliği (BİROY) sosyal medya hesaplarından duyurdu.

BİROY yaptığı açıklamada “Kurucu üyelerimizden, değerli meslektaşımız Aytaç Arman’ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz” dedi. 

AYTAÇ ARMAN KİMDİR?

Aytaç Arman 1949'da Adana'da doğdu. Erkek sanat enstitüsünden mezun olduktan sonra girdiği Ankara Devlet Mimarlık Ve Mühendislik Akademisi'nde okurken, 1969'da "Ekstra Ekspres" gazetesinin açtığı yarışmada erkek adaylar arasında ikinci seçildi.

1971 yılında Ses dergisinin açtığı ciddi "kapak yıldızı yarışması"nda, erkeklerde Tarık Akan'ın ardından ikinci seçilerek sinema oyunculuğuna ikinci sınıf rollerle başladı. Hemşehrisi Yılmaz Güney'in "Baba" filminde oynayarak dikkat çekti.

Kısa sürede başrol oyunculuğuna yükseldi. Sinemada ilk ödülünü 1981'de senaryosunu Yılmaz Güney'in yazdığı "Düşman" adlı filmle Sinema Yazarları Derneği'nin "En iyi erkek oyuncu" ödülüne layık görüldü. Sinema kariyerinde, sıradan filmler yanında, dikkat çeken, festivallerde ödüller alan filmlerde rol aldı.

1974 Antalya Altın Portakal Film Yarışması'nda "en iyi ikinci film" ödülüne lâyık görülen Süreyya Duru'nun yönettiği ve Bekir Yıldız'ın öyküsünden sinemaya uyarlanan "Bedrana" adlı filmde Perihan Savaş'la paylaştı. 1977 yılnda başrolünü Semra Özdamar'la paylaştığı; Süreyya Duru'nun yönettiği "Kara çarşaflı gelin" 14'üncü Antalya Altın Portakal Film Yarışması'nda "en iyi film" ödülü kazandı. 1988 Antalya Altın Portakal Film Yarışması'nda, başrolünü oynadığı, Ömer Kavur'un "Gece yolculuğu" "en iyi film" ödülünü alırken, Aytaç Arman da "en iyi erkek oyuncu" ödülünü aldı. Bunları,sinema kariyerinde aldığı diğer ödüller takip etti. İlerleyen yıllarda oyunculuğunu sinemanın yanında televizyon oyunculuğu ile sürdürdü.

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