Sinema zinciri Cineworld, 2,3 milyar dolar zarar etti

Dünyanın en büyük sinema salonu zincirlerinden biri olan Cineworld, 2,3 milyar dolarlık işletme zararı bildirdi. Şirket gelirleri 2020 yılında 2019'a göre yüzde 80 düşüşle 852 milyon dolara geriledi.

Dünyanın en büyük sinema zincirlerinden Cineworld, 2020’de korona virüsü salgını nedeniyle 2,3 milyar dolar zarar açıkladı. Şirket 2019’da 725 milyon dolara yakın kâr açıklamıştı.

Deadline'ın haberine göre, şirket gelirleri 2020 yılında 2019'a göre yüzde 80 düşüşle 852 milyon dolara geriledi. Borçlanma limitlerinin askıya alınması için hissedarlardan izin talep eden Cineworld bugünkü kazanç raporunda 2025 tarihi itibarıyla 213 milyon dolarlık yeni bir dönüştürülebilir tahvil ihracı için adım attı. Şirket, 2019’daki gişe rakamlarına ancak 2023 yılında dönmeyi bekliyor.

Dünya genelinde 767 sinema salonuna sahip olan Cineworld, tüm salonlarının geçen yıl Mart ayı ortasından bu yana çoğunlukla kapalı kaldığını belirtti. Nisan ayından itibaren ABD'deki salonlarını yeniden açmayı planladığını bu hafta başında açıklayan şirketin açılışı Warner Bros'un bu hafta vizyona girmesi planlanan filmi "Godzilla vs Kong" ile aynı tarihlerde olacak