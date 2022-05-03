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Sinemacı Nafi Ödüllerinin Verileceği Film Festivali'nin Ön Jüri Üyeleri Belli Oldu

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Sinemacı Nafi Ödüllerinin Verileceği Film Festivali'nin Ön Jüri Üyeleri Belli Oldu
Sinemacı Nafi Ödüllerinin Verileceği Film Festivali'nin Ön Jüri Üyeleri Belli Oldu

Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği tarafından “Sinemacı Nafi” olarak bilinen ve Mağusa’ya sinemayı ilk getiren Nafi Hüseyin Rıza ödüllerinin verileceği 4’üncü Sinevizyon Uluslararası Film Festivali’nin ön jüri üyeleri belli oldu.

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Müge Günay tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği tarafından organize edilen ve her yıl eylül ayında gösterim yapılan festivalin başvurularının sona erdiği belirtildi.

Açıklamada, bu yıl yoğun ilgi gösterilen ve toplam 33 ülkeden başvuru yapılan festivalde başvuru sayılarındaki artış nedeniyle ön jüri oluşturulduğu kaydedildi. Aynı zamanda bu yıl festivale KKTC’den de bir film başvurusu yapıldı.

Bu yıl kısa film ve belgesel film olmak üzere iki kategoride ödül dağıtılacak olan ve yedi televizyon ödülü ile birlikte toplam 13 ödül verilecek.

Festival jüri üyeleri, KKTC’den Yönetmen Doç. Dr. Pelin Agocuk, Yönetmen Öğr. Gör. Mert Yusuf Özlük, Öğr. Gör. Veysel Aras, As. Halil Arabacı, Senaryo Yazarı Şafak Yolcu, Temsilci Cezar Ekinci, Ressam Bedia Kale; Türkiye’den Temsilci Burcan Önal, Yönetmen Dr. Mehmet Köprü, Yönetmen Dr. Deniz Telek, Yönetmen Öğr. Gör. Osman Çakır, Yönetmen-Oyuncu İbrahim Sevinç; Azerbaycan’dan A.K.D.C. Bşk. Öğr. Gör. Orhan Hasanoğlu ve Yönetmen Toğrul Abbasov, Hindistan’dan Yönetmen Dr. Ashvin Mathew ve İtalya’dan Yönetmen Lia G. Beltrami’den oluşuyor.

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