Benimle Ol

Tamara Faith Berger aynı adlı erotik romanından uyarlanan 2005 yapımı Benimle Ol, cinsel isteklerinde sınır tanımayan Leila’nın bir gün tensel çekimin dışında tinsel çekime de kapıldığı David’le karşılaşması ve hayatında ilk kez gerçek aşkla tanışmasını anlatıyor. Filmin anlatmak istediği gerçek aşkın varlığına dair mesajlarla dolu olsa da doz aşımı yaşatan erotizm görüntüleri filmin daha çok aşırı şehvetli duyguları anlatmasına sebep olmuş diyebiliriz. David ve Leila’nın yatak, koltuk araba dışında farklı planlardaki rollerini göremesek de filmin devamında duygusallığın zirve yaptığı bir son izleyiciyi bekliyor diyebiliriz.