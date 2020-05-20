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Sinemada zorunlu 'salgın sansürü': Tayland'da aşk sahnesi çekmek yasak

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Sinemada zorunlu 'salgın sansürü': Tayland'da aşk sahnesi çekmek yasak
Sinemada zorunlu 'salgın sansürü': Tayland'da aşk sahnesi çekmek yasak

Tayland’da salgın tedbirlerinin gevşetilmesiyle birlikte ‘motor’ demeye hazırlanan sinema sektörü bir dizi yasakla karşılaştı: Yakın temas içeren aşk ve kavga sahneleri çekilmeyecek.

Tayland’da normalleşme aşamasının başlamasıyla birlikte hareketlenen sinema sektörü için salgın süresince uyulacak kurallar belirlendi.

Kültür Bakanı daimi yardımcısı Yupha Thawiwattanakit Bowon tarafından hazırlanan rehber, ilk darbeyi aşk ve kavga sahneleri gibi yakın fiziksel temas içeren sahnelere vurdu. Bu sahnelerin çekimi yasaklandı ancak olması gereken yakınlığı yansıtması için özel efektler ya da farklı kamera açıları kullanılmasına izin verildi.

Yeni kurallara göre çekimler iyi havalandırılmış ortamlarda yapılacak ve ekipler 50 kişiyi aşmayacak. Kamera arkasında çalışan herkesin maske takması zorunlu olacak. Setler düzenli olarak temizlenecek ve başta sabun olmak üzere pek çok dezenfektan bulundurulacak. Ekiplerin sosyal mesafeye uyması da zorunlu olacak. Ayrıca setlerde düzenli olarak test yapılacak.

Tayland’da yeni vaka sayılarında kaydedilen düşüşün üzerine marttan beri yürürlükte olan karantina uygulaması geçen hafta gevşetilmeye başlanmıştı. Bu kapsamda Pazar günü büyük mağazalar ve restoranlar açılmıştı, gece uygulanan sokağa çıkma yasağı bir saat kısaltılmıştı.

Ülkede salgın nedeniyle şimdiye kadar 56 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı da 3 bin 33’e ulaştı.

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