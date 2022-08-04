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"Sinevizyon U.F.F” Festivali’nde bu yıl ilk kez televizyon ödülleri verilecek

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Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği, her yıl Eylül ayında Kıbrıs Türk Kültür Derneği Antalya Şubesi ve Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti ile birlikte organize edilen,
"Sinevizyon U.F.F” Festivali’nde bu yıl ilk kez televizyon ödülleri verilecek

“Sinevizyon U.F.F” Festivali’nde kısa film ve belgesel film dallarının yanı sıra bu yıl ilk kez televizyon ödülleri de verileceğini açıkladı.

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen“Sinevizyon U.F.F” Festivali, Alsancak Belediyesi sponsorluğunda, Türkiye, Azerbaycan ve KKTC olmak üzere 3 ülkede gerçekleştirilecek festivalde “Sinemacı Nafi” adına verilecek olan televizyon ödüllerinin kategorileri şöyle:

“En iyi kadın sunucu, en iyi erkek sunucu, en iyi kadın haber sunucusu, en iyi erkek haber sunucusu en iyi magazin programı, en iyi spor programı, en iyi haber programı”.

Halk oylaması neticesine göre verilecek televizyon ödüllerinin oylama tarihleri dernek tarafından duyurulacak.

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