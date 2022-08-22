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Singapur erkekler için eşcinsel ilişki yasağını kaldırıyor

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Asya ülkesi Singapur'da Britanya yönetimi altında geçen sömürge yıllarından miras eşcinsellik yasası kaldırılıyor. Erkekler arasındaki eşcinsel ilişkinin suç olmaktan çıkarılacağını açıklayan Başbakan Lee evliliğin yasallaştırılmasına ise sıcak bakmıyor.
Singapur erkekler için eşcinsel ilişki yasağını kaldırıyor

Asya'da eşcinselliği suç olmaktan çıkaran Hindistan, Tayvan ve Tayland'a bir ülke daha katıldı. Singapur eşcinsellerin cinsel ilişkiye girmesini suç olarak gören tartışmalı sömürge dönemi kanunun feshedileceğini açıkladı.

Açıklamayı dün akşam devlet televizyonundaki ulusa seslenişinde yapan Başbakan Lee Hsien Loong devletin güçlü muhafazakar değerleri ise koruyacağının altını çizdi.

"Doğru şeyi yaptığımıza ve bunun birçok Singapurlunun kabul edeceği bir şey olduğuna inanıyorum" diyen ve bu adımla eşcinsel Singapurluların bir nebze olsun rahatlamasını umduğunu belirten Başbakan eşcinsellere evlilik yolu açmaya ise henüz razı değil.

Evliliğin tanımını koruma sözü veren Lee, "Evliliğin bir erkek ve bir kadın arasında olması, çocukların da bu tarz ailelerde yetişmesi gerektiğine inanıyoruz" ifadesini kullandı.

Lee kanunun resmi olarak ne zaman yürürlükten kaldırılacağını ise açıklamadı.

377A numaralı yasaya göre 'ahlaksız eylemler gerçekleştirirken' yakalanan erkeklere iki yıl hapis cezası verilmesini gerektiriyordu ama sadece erkekler için geçerli olan bu yasa on yıllardır hiç uygulanmadı.

Ipsos tarafından haziranda yapılan araştırmaya göre diğer Asya ülkelerinde nazaran daha geleneksel ve muhafazakar yapılı Singapur'da halkın yüzde 44'ü eşcinsel ilişki yasağına destek veriyor.

 

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