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Singapur Sinovac aşısı olanları aşılı saymayacak

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Singapur Sinovac aşısı olanları aşılı saymayacak
Singapur Sinovac aşısı olanları aşılı saymayacak

Öte yandan Singapur'da Sinovac aşısı olanların aşılı sayılmaması kararı alındı. Karara aşının bulaşıcılığı yüksek olan Delta varyantı karşısında yeterince etkili olduğuna işaret eden verilerin olmaması gerekçe gösterildi. Singapur Sağlık Bakanı Ong Ye Kung basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Elimizde Sinovac'ın enfeksiyon ya da hastalığın geçirilişi üzerinde ne kadar etkili olduğuna dair tıbbi ya da bilimsel bir dayanak ya da veriler yok" dedi. Karara göre ülkenin aşı programında yer alan Moderna ve BioNTech aşılarını olmuş olanlar aşılı sayılacak.

Yeni koronavirüs vakalarında Delta'nın ağırlık kazandığı Singapur'da ilk Delta vakası Mayıs ayında bir havalimanında görülmüştü. Ülke nüfusunun yüzde 65'ini oluşturan yaklaşık 3 milyon 700 bin kişinin bir doz BioNTech ya da Moderna aşısı olduğu belirtiliyor. Yaklaşık 2 milyon 200 bin kişi de iki dozu da oldu.

Sinovac, BioNTech/Pfizer'in yanı sıra Türkiye'de de yaygın olarak kullanılan aşılardan biri.

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