Singapur, Sinovac’ı yapılan toplam aşı sayısından çıkarttı

Singapurlu yetkililer, özellikle Delta varyantına karşı etkinliğine dair yetersiz verilerden dolayı, Türkiye’nin de kullandığı Çin yapımı Sinovac aşısını yapılan toplam doz aşı sayısından çıkardı.

Singapurlu yetkililer, özellikle Delta varyantına karşı etkinliğine dair yetersiz verilerden dolayı, Türkiye’nin de kullandığı Çin yapımı Sinovac aşısını yapılan toplam doz aşı sayısından çıkardı.

Delta varyantı, Singapur’da mayıs ayında tespit edildiğinden bu yana ülkede Covid-19’un en yaygın türü haline geldi. Hükümet, bazılarını gevşetmeye başlamış olsa da, sosyal toplantılar ve kamusal faaliyetler üzerindeki katı kısıtlamaları tekrar uygulamaya koydu.

Reuters’ın aktardığına göre Sağlık Bakanı Ong Ye Kung, “Sinovac’ın, Delta’nın yarattığı enfeksiyon ve ciddi hastalıklar açısından ne kadar etkili olduğunu ortaya koyacak verilere sahip değiliz” dedi.

Böylelikle ülkede, yalnızca Moderna ve Pfizer/BioNTech aşılarını olan kişiler aşı tablosuna dahil edilecek.

Geçen ay, Singapur’un tıbbi hizmetler müdürü Kenneth Mak, diğer ülkelerden gelen verilere göre ‘Sinovac olan kişilerde hala Covid-19 enfeksiyonu gözlemlendiğini ve bunun önemli bir risk oluşturduğunu’ söylemişti.

Mak, Sinovac’la aşılanan kişilerin belirli etkinliklere katılmadan veya bazı mekanlara girmeden önce ‘corona’ testine tabi tutulması gerektiğini söyledi.

Hindistan’da ortaya çıkan ve DSÖ’nün açıklamasına göre 100’ü aşkın ülkede görülen corona virüsünün Delta varyantı, uzmanlara göre özellikle aşılamanın yavaş olduğu ülkelerde hızla yayılma potansiyeline sahip. Güncel vakaların yüzde 99’unu Delta varyantının oluşturduğu Britanya’daki bir araştırmaya göre Delta daha önce ülkede hakim Alfa (Britanya) varyantından yaklaşık yüzde 60 daha bulaşıcı.