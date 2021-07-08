  • BIST 1.385,460
  • Altın 505,96
  • Dolar 8,7000
  • Euro 10,2700
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

Singapur, Sinovac’ı yapılan toplam aşı sayısından çıkarttı

» »
Singapurlu yetkililer, özellikle Delta varyantına karşı etkinliğine dair yetersiz verilerden dolayı, Türkiye’nin de kullandığı Çin yapımı Sinovac aşısını yapılan toplam doz aşı sayısından çıkardı.
Singapur, Sinovac’ı yapılan toplam aşı sayısından çıkarttı

Singapurlu yetkililer, özellikle Delta varyantına karşı etkinliğine dair yetersiz verilerden dolayı, Türkiye’nin de kullandığı Çin yapımı Sinovac aşısını yapılan toplam doz aşı sayısından çıkardı.

Delta varyantı, Singapur’da mayıs ayında tespit edildiğinden bu yana ülkede Covid-19’un en yaygın türü haline geldi. Hükümet, bazılarını gevşetmeye başlamış olsa da, sosyal toplantılar ve kamusal faaliyetler üzerindeki katı kısıtlamaları tekrar uygulamaya koydu.

Reuters’ın aktardığına göre Sağlık Bakanı Ong Ye Kung, “Sinovac’ın, Delta’nın yarattığı enfeksiyon ve ciddi hastalıklar açısından ne kadar etkili olduğunu ortaya koyacak verilere sahip değiliz” dedi.

Böylelikle ülkede, yalnızca Moderna ve Pfizer/BioNTech aşılarını olan kişiler aşı tablosuna dahil edilecek.

Geçen ay, Singapur’un tıbbi hizmetler müdürü Kenneth Mak, diğer ülkelerden gelen verilere göre ‘Sinovac olan kişilerde hala Covid-19 enfeksiyonu gözlemlendiğini ve bunun önemli bir risk oluşturduğunu’ söylemişti.

Mak, Sinovac’la aşılanan kişilerin belirli etkinliklere katılmadan veya bazı mekanlara girmeden önce ‘corona’ testine tabi tutulması gerektiğini söyledi.

Hindistan’da ortaya çıkan ve DSÖ’nün açıklamasına göre 100’ü aşkın ülkede görülen corona virüsünün Delta varyantı, uzmanlara göre özellikle aşılamanın yavaş olduğu ülkelerde hızla yayılma potansiyeline sahip. Güncel vakaların yüzde 99’unu Delta varyantının oluşturduğu Britanya’daki bir araştırmaya göre Delta daha önce ülkede hakim Alfa (Britanya) varyantından yaklaşık yüzde 60 daha bulaşıcı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İtalya’da 3 Bin Yıllık Sonsuzluk Havuzu Bulundu05 Temmuz 2021 Pazartesi 23:15
  • Sahte Covid Belgesi: Hollanda'da Negatif Test Sonucuyla Girilen Partide En Az 165 Kişi Covid’e Yakalandı05 Temmuz 2021 Pazartesi 18:44
  • İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'ten Angela Merkel’e özel broş05 Temmuz 2021 Pazartesi 17:38
  • Almanya'da iki doz Kovid-19 aşısı olanlar için tedbirlerin kaldırılması isteniyor05 Temmuz 2021 Pazartesi 13:24
  • Aşırı sağcı liderden AB’ye ültimatom05 Temmuz 2021 Pazartesi 11:56
  • İtalya'daki Presena Buzulu Erimesin Diye Örtüyle Kaplandı04 Temmuz 2021 Pazar 19:30
  • AB Bazı Tek Kullanımlık Plastik Ürünleri Yasakladı04 Temmuz 2021 Pazar 15:00
  • 3 Temmuz Dünya Plastik Poşet Kullanmama Günü: Plastik poşetler hakkında bilmeniz gerekenler03 Temmuz 2021 Cumartesi 14:13
  • Dünya Sağlık Örgütü, Delta varyantının yaklaşık 100 ülkede tespit edildiğini açıkladı03 Temmuz 2021 Cumartesi 11:14
  • Avrupa Birliği'nden tek kullanımlık plastik ürünlerin kullanımına yasak03 Temmuz 2021 Cumartesi 09:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti