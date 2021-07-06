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Singapurlu Araştırmacılar, İnsan Derisi Gibi Kendi Kendini Onarabilen Madde Geliştirdi

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Bilim insanları, robotların yakınlarındaki nesneleri algılaması ve tıpkı insan derisi gibi hasar gördüğünde kendini onarmasına olanak tanıyan akıllı bir köpük malzeme geliştirdi.
Singapurlu Araştırmacılar, İnsan Derisi Gibi Kendi Kendini Onarabilen Madde Geliştirdi

Bilim insanları, robotların yakınlarındaki nesneleri algılaması ve tıpkı insan derisi gibi hasar gördüğünde kendini onarmasına olanak tanıyan akıllı bir köpük malzeme geliştirdi. Araştırmacılar, söz konusu maddenin çeşitli protez uzuvları kullanan insanlara büyük faydalar sağlayacağını söyledi.

Singapur Ulusal Üniversitesi’nden bilim insanları, kendi kendini onarabilen bir madde üretti. AiFoam adı verilen ve yapay sinir ağlarıyla donatılan köpük, floropolimerin (sentetik karbon bazlı plastik) yüzey gerilimini düşüren bir bileşikle karıştırılmasıyla oluşturulan oldukça elastik bir bileşikten oluşuyor.

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ROBOTLARIN ÇOK DAHA AKILLI HALE GELMESİNİ SAĞLAYACAK

Araştırmacılara göre bu durum, süngerimsi malzemenin kesildiğinde kolayca tek parça haline gelmesini sağlıyor.

Çalışmanın baş yazarı Benjamin Tee, "Özellikle, insanların etrafında dolaşan robotların çok daha akıllı bir şekilde çalışması için böyle bir materyale ihtiyacı var" dedi.

Bununla birlikte araştırmacılar, malzemenin dokunma duyusunu çoğaltmak için mikroskobik metal parçacıklarla doldurdu ve köpüğün yüzeyinin altına küçük elektrotlar ekledi. Basınç uygulandığında, metal partiküller, elektriksel özelliklerini değiştirerek yakınlaşıyor.

Tee, bu değişikliklerin bir bilgisayara bağlı elektrotlar tarafından algılanabileceğini ve daha sonra robota ne yapması gerektiğini söyleyeceğini açıkladı. Tee, "Parmağımı sensörün yanında hareket ettirdiğimde, sensörün elektrik alanımdaki değişiklikleri ölçtüğünü ve dokunuşuma göre tepki verdiğini görebilirsiniz" dedi.

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TÜRÜNÜN İLK ÖRNEĞİ

Bu özellik, robotik elin uygulanan kuvvetin sadece miktarını değil aynı zamanda yönünü de algılamasını sağlayarak potansiyel olarak robotları daha akıllı ve etkileşimli hale getirecek. 

Diğer taraftan Tee, AiFoam'ın hem kendi kendini iyileştirme özelliklerini hem de yakınlık ve basınç algılamayı birleştiren türünün ilk örneği olduğunu söyledi. 

BEŞ YIL İÇİNDE TİCARİ KULLANIMA SUNULMASI BEKLENİYOR

Tee, kendini yenileyebilen malzemeyi geliştirmek için iki yıldan fazla zaman harcadıklarını ve beş yıl içinde ticari kullanıma sunulabileceğini söyledi. 

PROTEZ KULLANICILARINA FAYDA SAĞLAYACAK

Tee, ayrıca yeni malzemenin protez kullanıcılarına büyük faydalar sağlayacağını da sözlerine ekledi:

"Geliştirdiğimiz madde, kullanıcılarının nesneleri tutarken robotik uzuvlarına daha sezgisel kullanmalarına izin verebilir." 

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