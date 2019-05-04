  • BIST 93.946
  • Altın 245,258
  • Dolar 5,9601
  • Euro 6,6727
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı: 4 su firmasından test amaçlı numuneler alındı

Sınıfta cinsel içerikli film izlediği söylenen öğretmen gözaltına alındı

»
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ki bir ortaokulda sınıfta öğrencilerin gözü önünde cinsel içerikli film izleyen öğretmenin gözaltına alındığı belirtildi.
Sınıfta cinsel içerikli film izlediği söylenen öğretmen gözaltına alındı

Skandal olayın, Şehit Harun Saltalı Ortaokulu'nda yaşandığı açıklandı. 56 yaşında ki öğretmen H.İ.Ö'nün sınıfta ders esnasında bilgisayardan cinsel içerikli filmler izlediğine şahit olan öğrenciler, durumu diğer öğretmenlerine anlatınca olay ortaya çıktı. 

 

Yapılan şikayet üzerine öğretmen H.İ.Ö. polis tarafından gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatan Kadirli Cumhuriyet Savcılığı 10 ayrı öğrencinin ve bazı öğretmenlerin ifadesini aldı. 

Pedagoglar eşliğinde ifade veren öğrenciler, öğretmen H.İ.Ö'nün sınıfta yaptıklarını anlattı.

Öğrencilerin ifadelerinin ardından tutuklama istemi ile mahkemeye sevk edilen öğretmen H.İ.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Seçim iptal edilirse Yıldırım’ın bir daha aday olmayacağını düşünüyorum03 Mayıs 2019 Cuma 20:33
  • MHP'nin nafaka teklifi hazır: 5 yılla sınırlansın03 Mayıs 2019 Cuma 20:24
  • Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan NATO devir teslim törenindeki gerilime ilişkin açıklama03 Mayıs 2019 Cuma 20:20
  • AKP Kocaeli İl Başkanı istifa etti03 Mayıs 2019 Cuma 20:17
  • Üniversitede tepki çeken Ramazan duyurusu03 Mayıs 2019 Cuma 19:49
  • Savaş oyunu oynarken, ekranlarına gerçek mermi isabet etti03 Mayıs 2019 Cuma 19:01
  • Ekrem İmamoğlu müjdeyi sosyal medyadan duyurdu! Ulaşım ve su indirimi talimatı03 Mayıs 2019 Cuma 18:55
  • Erdoğan: Avrupa şehirleri cayır cayır yanıyor, daha çok yanacaksınız03 Mayıs 2019 Cuma 18:51
  • Erdoğan: Türkiye kanatlanıp uçma aşamasının eşiğine gelmiş durumda03 Mayıs 2019 Cuma 17:26
  • Kılıçdaroğlu: Evet İstanbul'da bir şey oldu, İmamoğlu kazandı03 Mayıs 2019 Cuma 16:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti