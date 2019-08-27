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“Sınır” adlı kısa film, Las Vegas'ta finalist oldu

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“Sınır” adlı kısa film, 24 - 28 Eylül tarihleri arasında Amerika’nın Las Vegas kentinde düzenlenecek olan ve 3285 kısa filmin başvurduğu Las Vegas Global Film Festivali'nde finalist oldu.
“Sınır” adlı kısa film, Las Vegas'ta finalist oldu

Uluslararası birçok festivalden başarı alan, yönetmenliğini Müge Günay’ın yaptığı ve senaryosunu Şafak Yolcu'nun yazdığı Sınır adlı kısa film, Alsancak ve Karpaz’da çekildi.

Filmin başrollerinde Nehir Hasipoğlu, Ege Üntel, Tuğra Özyiğit, Giosif Sinainu, Panasis Sottou ve Suzan Polat yer aldı.

Yaklaşık 1 yıl ön hazırlığı süren filmin post prodüksiyon aşaması 2 ay sürdü. Ülkemizde çekilen ve Türk ve Rum çocukların başrol aldığı ilk ortak film niteliği taşıyan "Sınır", önyargısız nesillerin barışı sağlayabileceğini anlatıyor. Alsancak Belediye Başkanı Fırat Atasever ve belediye personelinin desteğini alan, aynı zamanda geniş bir kadroya sahip olan filmin görüntü yönetmenliğini Bilal Kavalçalan, sanat yönetmenliğini Cihan Oğuzhan, Rumca çevirisini Tünay Mertekçi, İngilizce çevirisini Tümel Sabancı ve afiş tasarımını Onur Kalkan üstlendi.

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