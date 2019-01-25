Sınır dışı edilen gazeteci Hollanda devletine dava açıyor

Hollandalı yayın kuruluşu Nieuwsuur’e özel bir röportaj veren Boersma, hala tam olarak ne ile ilişkilendirildiğini bile bilmediğini ve Hollanda’da özgür olduğunu vurgulayarak konuşmasında şunları söyledi:

“Benim hayatım Türkiye’de. Bana garip gelen ise çok sık Hollanda’ya geliyorum. Hollanda devletinin bana yönelteceği sorular vardıysa da bunun için daha önce de birçok fırsatı oldu. Sadece aramaları yeterdi ve ben kendi ayaklarımla giderdim sorularını yanıtlamak için. Bu o kadar da zor değil. “

‘Gazeteci olmam işleri daha da zorlaştırdı’

“Türkiye’de gazetecilik yapıyordum. Bu da işi daha da karmaşıklaştırdı. İki konu birbirine karıştırıldı.”

“Öncelikle Türkiye’de ilk birkaç saat çok güvensiz bir durumda beklemek zorunda olmam, sonrasında da sadece bir sırt çantasıyla sınır dışı edilmemi tam bir skandal olarak görüyorum. Evime gitmeme izin verilmedi, arkadaşlarımla vedalaşamadım. İki yıl boyunca orada bir hayat kurmak için çaba sarf ettim. Sahip olduğum her şey orada.”

‘Devletten hesap soracağım’

“Sonra Hollanda’ya geldim. Schiphol Havalimanı’na indiğimde daha da karmaşık bir durumla karşılaştım. Het Financieele Dagblad’dan bir delegasyon vardı. Sonrasında anladığım polis de beni arıyormuş. Askeri polis pasaport kontrolde birkaç soru yöneltti. Nereden geliyorsunuz? Neden Türkiye’deydiniz? Şimdi neden buradasınız? Bunun gibi birkaç soru. Sonra pasaportuma giriş damgası basıldı ve gitmekte özgürdüm.”

‘Türkiye’ye geri dönmek istiyorum’

“Daha sonra savcılıktan bir şüpheli olduğumu duyuyorum. Şu anda bir haftadır buradayım ama hala tam olarak ne olduğuna dair bir netlik olduğunu söyleyemem. Ve burada hayatım söz konusu. Bu yüzden d tüm bu olanlar konusunda Hollanda devletinden hesap soracağım. Böyle bir şey nasıl olabilir? Nerde bir yanlışlık oldu? Ayrıca Türkiye’ye geri dönmek istiyorum da.”

2013-2015 yılları arasında bir ilişki yaşadığı Suriyeli bir mültecinin Hollanda’ya girmesi için sahte evrak beyan ettiğine dair şüpheli olduğunun Türkiye’ye bildirilmesi sonrasında Boersma 2019 yılı basın kartını aldıktan sadece günler sonra Türk otoriteleri tarafından gelen istihbarat üzerine ‘önlem olarak’ sınır dışı edilmişti.

Boersma’nın çalıştığı ekonomi gazetesi Het Financieele Dagblad’ın yazı işleri müdürü yaptığı açıklamada Boersma’nın El Nusra Cephesi üyesi erkek arkadaşı ile ilişkisi konusunda kendilerinden bilgi sakladığı belirterek, “Türkiye üzerinden Hollanda’ya kaçan bir Suriyeli ile ilişkisini bilseydik işe almazdık” denilmişti.

El Nusra ile bağlantılı olan 32 yaşındaki Suriyeli mülteci ise Boersma ile ilişkisi bittikten iki yıl sonra 2017 yılında Hollanda’da bir terör faaliyetine karışmış, 2018 yılında tutuklanmıştı.