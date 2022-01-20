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Sınır Geçişlerinde Uygulanacak Yeni Kurallar!

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Kıbrıs’taki BM Sözcüsü’nden İki Taraf Arasında Geçişlerde Uygulanan Kovid-19 Önlemlerine İlişkin Açıklama.
Sınır Geçişlerinde Uygulanacak Yeni Kurallar!

Kıbrıs’taki BM Sözcüsü, Sağlık Teknik Komitesi’nin dünkü değerlendirmesine dayanarak, adada iki taraf arasındaki geçişlerde epidemiyolojik durumun seviye 3 olmaya devam ettiğini açıkladı.
Ancak iki taraf arasındaki geçişlerde uygulanan önlemlerde bazı değişikliklere gidildiği de belirtildi. 
 

Değiştirilmiş önlemler, 24 Ocak Pazartesi saat 09.00 itibarıyla geçiş kapılarında uygulamaya konacak
 

Kıbrıs’taki BM Sözcüsü tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, liderlerin 2 Haziran’da, iki tarafın geçişlerle ilgili Kovid-19 önlemlerini uyumlaştırma anlaşmasına göre, Teknik Sağlık Komitesi’nin sürekli olarak epidemiyolojik durumu değerlendirmekte olduğu ve geçiş noktalarında uygun önlemlerin uygulandığı hatırlatıldı. 
 

Açıklamada, Komite’nin dünkü değerlendirmesine dayanarak, epidemiyolojik durumun seviye 3 (koyu kırmızı) olmaya devam ettiği ifade edilerek, 24 Ocak Pazartesi saat 09.00 itibarıyla geçiş kapılarında aşağıda belirtilen düzenlenmiş önlemlerin uygulanmaya başlanacağı belirtildi.
 

Açıklamada, şöyle denildi:
 

AŞILARIN GEÇERLİLİK SÜRELERİ 
 

“Seviye 3 (Koyu Kırmızı)
AstraZeneca, Moderna ya da Pfizer-BioNTech aşıları tam doz olan kişiler, son doz aşılarından 14 gün sonra, 7 günlük negatif PCR veya hızlı test ile geçebilirler. Bu aşıların, ilk aşının son dozundan ya da hatırlatma dozundan sonra yedi aya kadar geçerlilik süresi bulunuyor.
Sinovac, Sinopharm, Sputnik ve ya Johnson&Johnson aşıları tam doz olan kişiler, ikinci doz (Johnson& Johnson ise 1. Doz aşı)  aşılarından 14 gün sonra, 7 günlük negatif PCR veya hızlı antijen testi veya PCR testi ile geçebilirler. Bu aşıların, ilk aşının son dozundan ya da hatırlatma dozundan sonra üç aya kadar geçerlilik süresi bulunuyor. 
 

ARTIK 5-11 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR DA TEST İBRAZ EDERECEK GECECEK
 

5 ve 11 yaş arası çocuklar, aşılanmamış öğrenciler ve Kato Pyrgos’ta ikamet eden kişiler, 7 günlük negatif PCR ya da hızlı test ile geçebilirler.
 

AŞSIZ KİŞİLER İÇİN 48 SAATLİK ANTİJEN TESTİ ŞARTI GETİRİLDİ
 

Aşısız olan kişiler, 12 yaş ve üzeri kişiler yanı sıra aşı olan ancak yukarıdaki durumlarda aşısının geçerlilik süresi dolup hatırlatıcı aşı olmamış aşılı kişiler, 72 saatlik negatif PCR testi ya da 48 saatlik negatif hızlı test ibraz etmeleri gerekecek. 

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