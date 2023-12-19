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Sınır ihlali yaptılar... Biri Cezaevi'ne biri teminatla serbest...

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Lefkoşa’da sınırı ihlal eden Nijeryalı B.N ile S.M mahkemeye çıkarıldı.
Sınır ihlali yaptılar... Biri Cezaevi'ne biri teminatla serbest...

Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru Yılmaz Sevdalı mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlı B.N'nin 18 Aralık 2023 tarihinde saat 17.30 Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a yasa dışı bir şekilde giriş yaparken, Lefkoşa sınır hattında görevli askerler tarafından yakalandığını söyledi.  

Polis, S.M'nin ise yine 18 Aralık 2023 tarihinde saat 11.15 sıralarında işlem yaptırmadan Metehan Sınır Kapısı’ndan KKTC toprakları dışına çıktığını belirtti.

Polis, her iki zanlı hakkında başlatılan soruşturmanın tamamlandığını söyledi.

Polis memuru, B.N'nin öğrenci izninin 20 gün önce bittiğini, Samuel Mıcbahi’nin ise öğrenci vize süresinin devam ettiğini belirterek, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, Bahama Nekate’yi bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderirken, Samuel Mıcbahi’yi bir kefilin 75 bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile serbest bıraktı. 

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