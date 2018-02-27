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Sınır kapılarında güvenlik artıyor

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Sınır kapılarında güvenlik artıyor
Sınır kapılarında güvenlik artıyor

Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile kent ve sınır kapılarında güvenlik artırıcı çalışmalara ilişkin protokol onaylanarak TC Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ankara’da 26 Eylül 2017’de “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında KKTC’de Kurulacak Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Sınır Kapılarında Yapılacak Güvenlik Artırıcı Çalışmalara İlişkin İşbirliği Protokolü”  imzalanmıştı.

Protokol, KKTC’ye kurulacak “Kent güvenlik yönetim sistemi” projesi kapsamındaki süreç yönetimi ve sınır kapılarında güvenlik tedbirlerinin artırılmasına yönelik yapılacak çalışmalarla ilgili iş birliği ve yükümlülükleri kapsıyor.

Buna göre İçişleri Bakanlığı, projeler için fizibilite çalışmaları ile zaman ve kaynak planlamalarını yapacak, projelerin gerçekleştirilmesi için gereken idari ve teknik şartnameleri geliştirerek ihale, sözleşme yönetimi ve proje kontrol faaliyetlerini yürütecek.

KKTC İçişleri Bakanlığı da, projelerin uygulanması için ihtiyaç duyulan temel yasal düzenlemeleri hazırlayarak yürürlüğe girmesini sağlayacak.

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