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Sınır kapılarının karşılıklı geçişlere açılmasının üzerinden tam 18 yıl geçti

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Sınır kapılarının karşılıklı geçişlere açılmasının üzerinden tam 18 yıl geçti
Sınır kapılarının karşılıklı geçişlere açılmasının üzerinden tam 18 yıl geçti

Sınır kapılarının karşılıklı geçişlere açılmasının üzerinden tam 18 yıl geçti.

Bu süre içerisinde toplam 9 sınır kapısı karşılıklı geçişlere açıldı. 23 Nisan 2003 tarihinde, Bakanlar Kurulu’nun aldığı bir kararla, Ada’da yeni bir dönem yaşanmaya başlandı ve sınırların, karşılıklı geçişlere açılmasıyla, adada tarih yeniden yazıldı.

Son olarak eş zamanlı olarak Derinya ve Aplıç sınır kapıları karşılıklı geçişlere açılmıştı. 2003 yılından bugüne kadar toplam 9 sınır kapısı geçişlere açıldı ancak dünyayı saran pandemi nedeniyle karşıklı geçişler de sınırlı ölçüde yapılabiliyor.

Pandemi nedeniyle son bir yıl içerinde, Güney Kıbrıs’ta çalışanlar, tedavi görenler, Yeşilhat tüzüğü çerçevesinde ihracaat yapanlar ve eğitim görenler sınır kapılarını kullanabiliyor. 

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