‘Sınır kentlerindeki Türklerin yüzde 77’si Suriyelileri istemiyor’

Ancak aynı kentlerdeki Türklerin yüzde 83’ü “Suriyeliler güvenlik seviyesini düşürdü” diyor, yüzde 77’si ise onları ülkesinde istemiyor.

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi sınır kentleri Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te yaptığı araştırmalar sonucunda ‘Sınır Kentlerinde Mülteciler ve Yerleşik Halk Arasındaki İlişki, Uyum ve Kabul Problemleri Araştırma Raporu' isimli bir rapor yayınladı. 300 Türk vatandaşı ve 120 mülteciyle yapılan araştırmaya göre, Suriyeli göçmenlerin yüzde 76.5'i Türkiye'de kendilerini güvende hissederken, bu kentlerde yaşayan Türklerin yüzde 83'ü göçmenlerin kentlere gelişinden sonra "güvenlik seviyesinde bir düşüş oldu" diyor.

Rapora göre sınır kentlerinde yaşayan Türklerin yüzde 71'i "Suriyeli göçünden sonra toplumda kargaşa ve huzursuzluk oluşmuş, işsizlik artmış, kültürel dokuya zarar verilmiş durumda" değerlendirmesinde bulunuyor. Türklerin yüzde 43'ü aynı binada Suriyeli komşu istemiyor.

Araştırmanın bir diğer çarpıcı sonucuna göre ise, Suriye'den gelen göçmenlerin yüzde 44'ü Suriye'ye dönmek istemezken Türkiye vatandaşlarının yüzde 77'si Suriyeli göçmenlerin kendi ülkelerine dönmesinden yana.

‘TÜRKLERE GÖRE DEVLET SURİYELİLERE POZİTİF AYRIMCILIK YAPIYOR'

Araştırmaya göre, sınır kentlerinde yaşayan Türkler, devlet kurumlarının Türk vatandaşlarıyla Suriyeli göçmenlere yaklaşımı arasında fark olduğu görüşünde. Araştırmaya katılan Türk vatandaşlarının yüzde 76'sı Suriyelilere daha çok destek, sosyo-ekonomik yardım, sağlık ve eğitim hizmeti verilerek pozitif ayrımcılık yapıldığını söylüyor. Öte yandan Suriyeli göçmenlerinin yüzde 65'i de hükümetin veya devletin temel ihtiyaçlarını karşıladığına inanıyor. Suriyelilerin yüzde 15'i ise "ayrımcılık, dışlanma" gibi olumsuz bir durumla karşılaştığını aktarıyor.

‘SURİYELİLERİN YÜZDE 40'I İŞSİZ, EN FAZLA GELİRİ OLAN İSE 1000 LİRA KAZANIYOR'

Suriyelilerin Türkiye'de yaşadığı sorunlara da değinen araştırmaya göre, Suriyelilerin Türkiye'deki en büyük sorunu işsizlik. Rapora göre, Suriye'den göç edenlerin yüzde 40'ı işsiz durumda. Bir iş sahibi olanların ise yüzde 29'unun hane aylık geliri 501-1000 lira arasında.

Araştırmaya göre, sınır kentlerinde yaşayan Türkler, devlet kurumlarının Türk vatandaşlarıyla Suriyeli göçmenlere yaklaşımı arasında fark olduğu görüşünde. Araştırmaya katılan Türk vatandaşlarının yüzde 76'sı Suriyelilere daha çok destek, sosyo-ekonomik yardım, sağlık ve eğitim hizmeti verilerek pozitif ayrımcılık yapıldığını söylüyor. Öte yandan Suriyeli göçmenlerinin yüzde 65'i de hükümetin veya devletin temel ihtiyaçlarını karşıladığına inanıyor. Suriyelilerin yüzde 15'i ise "ayrımcılık, dışlanma" gibi olumsuz bir durumla karşılaştığını aktarıyor.

‘SURİYELİLERİN YÜZDE 40'I İŞSİZ, EN FAZLA GELİRİ OLAN İSE 1000 LİRA KAZANIYOR'

Suriyelilerin Türkiye'de yaşadığı sorunlara da değinen araştırmaya göre, Suriyelilerin Türkiye'deki en büyük sorunu işsizlik. Rapora göre, Suriye'den göç edenlerin yüzde 40'ı işsiz durumda. Bir iş sahibi olanların ise yüzde 29'unun hane aylık geliri 501-1000 lira arasında.

Suriyeli göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı şehirlerde Türklerin Suriyelilerle ilişkileri ise büyük oranda "olumsuz". Türklerin yüzde 27'si Suriyeli göçmenlere ‘hiç karışmıyorum, uzak duruyorum', yüzde 19'u ‘huzursuzluk ve kargaşa getirdiklerini düşünüyorum', yüzde 17'si ‘hakkımız olan olanaklara Suriyelilerin sahip olduğunu düşünüyorum', yüzde 16'sı ise ‘kötü ekonomik durumun sorumlusu Suriyeliler' dedi. Yani Türklerin yüzde 79'unun Suriyelilere yönelik tutumu olumsuzken; yalnızca yüzde 21'lik kesim Suriyelilere olumlu bakıyor. Öte yandan, Suriyelilerin yüzde 71'i aynı kentte yaşadıkları Türklerden herhangi bir talebi olmadığına işaret ediyor. Talebi olanların ise en büyük isteği "dışlanmamak" ve "beraber kardeşçe yaşamak".