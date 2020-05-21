Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü: "Yemen'de Covid-19 felaketi yaşanıyor"

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü (MSG), Yemen'in güneyindeki Aden'de kurdukları Covid-19 tedavi merkezinde bir "felaket" yaşandığını açıkladı.

Mayıs ayının ilk yarısında merkeze yatırılan 173 hastadan en az 68'inin öldüğü açıklandı. MSF, yatırılan hastaların getirildiklerinde zaten çok hasta olduklarını ve bu durumun da kurtarılmalarını zorlaştırdığını belirtti.

Ülkedeki vaka sayısının bildirilenden çok daha fazla olmasından korkuluyor. Johns Hopkins Üniversitesi'ne göre ülkede 184 teyitli vaka bulunuyor ve sadece 30 kişi hayatını kaybetti.

MSF, Aden'de hastalanan ve hayatını kaybedenlerin çok küçük bir bölümünü görebildiklerini belirtti.

MSF Yemen Operasyon Müdürü Caroline Seguin "İnsanlar bize çok geç geliyor ve bazılarının bize hiç gelmediklerini biliyoruz. Evlerinde ölüyorlar. Çok üzücü bir durum" dedi.

Ülkenin sağlık sistemi yıllardır süren iç savaştan büyük zarar gördü ve solunum cihazı çok az bulunuyor.