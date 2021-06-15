Sınır Tanımayan Doktorlar: Yunan adalarındaki sığınmacıların sağlık koşulları giderek kötüleşiyor

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, Yunanistan ve AB liderlerine yaptığı çağrıda, Ege’deki Yunan adalarındaki kamplarda tutulan sığınmacıların sağlık koşullarının giderek kötüleştiği belirtilerek, bu duruma son verilmesi istendi.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, Yunanistan ve AB liderlerine yaptığı çağrıda, Ege’deki Yunan adalarındaki kamplarda tutulan sığınmacıların sağlık koşullarının giderek kötüleştiği belirtilerek, bu duruma son verilmesi istendi.



Açıklamada kamplardaki koşulların, sığınmacıların hayatlarını tehlikeye attığı uyarısında bulunuldu.



Ege’deki beş Yunan adasındaki sığınmacı kamplarda yaşayanların sayısının 10 bine yaklaştığı ifade edilen açıklamada, “hotspots” (sıcak nokta) olarak bilinen mülteci kayıt merkezlerinin, sığınmacı akımının en yüksek olduğu dönemde geçici önlem olarak uygulamaya konulduğu ancak daha sonra Yunanistan ve AB’nin işin kolayına kaçarak, bu merkezleri “kurumsallaştırdığı” suçlaması getirildi.



“SIĞINMACILARIN AKIL SAĞLIĞI TEHDİT ALTINDA”

Açıklamada, bu merkezlerin koşullarının zamanla giderek daha da kötüleştiği ve insanlık dışı bir hale geldiği eleştirisinde bulunuldu.



Bu sivil toplum kuruluşunun Midilli, Sakız ve Samos adalarında kurduğu üç klinikte 2019 ila 2020 yılları arasında psikolojik tedavi görenlerin sayısının bin 400 kişiye ulaştığı bildirildi.



Sınır Tanımayan Doktorlar, adalardaki mevcut göçmen kayıt merkezlerinin Yunanistan’a veya diğer Avrupa ülkelerine taşınması çağrısında bulundu ve yeni merkezlerin inşa edilmemesini, buralarda sığınmacıların hayatını tehlikeye atacak koşullara da “derhal son verilmesini” istedi.